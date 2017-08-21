ГРАФИК: Eesti Raudtee хочет за счет сэкономленных европособий расширить Балтийский вокзал

Одновременное внедрение четырех крупных железнодорожных проектов по строительству, падение цен на металл и другие строительные материалы на мировых рынках и усилившаяся конкуренция в строительстве позволят Eesti Raudtee (EVR) сэкономить, пишет Eesti Päevaleht.

Всего на четыре проекта изначально было выделено 75 млн евро, но теперь стало известно, что на двух проектах получится сэкономить.

Недавно генеральный директор Eesti Raudtee Эрик Лайдвеэ сообщил, что подходящих под условия получения пособия дополнительных строительных работ у них еще много, и выразил надежду на то, что ”лишние” деньги у них не отберут. Так, кроме капитальных ремонтов на четырех участках (на что, собственно, и были выделены пособия) необходимо расширить Балтийской вокзал, построить две платформы ожидания и дополнительную пару путей в сторону Юлемисте, привести в порядок окрестности вокзала и ликвидировать пути на улице Теллискиви. Кроме того, вокзал планируется перевести на автоматическую систему управления и перестроить участок между Пяэскюла и Кейла.

Graafika: Toom Tragel

По заверению Лайдвеэ, более мелкие работы разумнее делать вместе с большими. Не секрет, что экономическое положение Eesti Raudtee давно оставляет желать лучшего, и, несмотря на то, что проекты на 85% финансируется еврофондами, самой фирме приходится оплачивать и самофинансирование в размере 15%. Руководство подчеркивает, что строительные работы откладывать нет смысла, так как это еще больше повысит их стоимость.