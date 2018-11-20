20.11.2018, 21:00

ГРАФИК: Дорогое исследование о Rail Baltic обещает Эстонии огромный поток товаров, но не объясняет, откуда он придет

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rus.delfi.ee
EST 1
ГРАФИК: Дорогое исследование о Rail Baltic обещает Эстонии огромный поток товаров, но не объясняет, откуда он придет
Karin Kaljuläte

Хотя новое исследование о Rail Baltic должно было выявить пункты отправления и назначения потока товаров, но в нем этого нет, несмотря на значительную сумму, потраченную на него.

Заказанное Rail Baltic Estonia у Civitta Eesti исследование "Анализ технологических и пространственных требований мультимодального грузового терминала Rail Baltic в Мууга" обошлось в 347 000 евро.

Согласно исследованию, объемы потока товаров должны значительно вырасти: к 2025 году до 4,62 млн тонн товаров в год, к 2035 до 8,68 илн тонн и наконец к 2055 до 10,45 млн тонн. Данные цифры достаточно оптимистичны — для сравнения, через Евротоннель под в год проходит менее 1,5 млн тонн товара.

Однако исследовании не дает ответа на главный вопрос: откуда придет этот прирост в объемах? То есть, кто, что и куда будет перевозить из терминала Мууга? Заказчик же, Rail Baltic Estonia, в результатах исследования проблемы не видит.

Graafik
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