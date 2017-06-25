ГРАФИК: До введения кроны и сейчас — как изменились цены на продукты

В 1991 году до прихода кроны цены на продукты питания были местами в сотни раз ниже сегодняшних. Меньше была и средняя месячная зарплата, и в том же году ввели первый 7-процентный налог с оборота, который уже к концу 1992 года поднялся до 20%.
В 1991 году средняя месячная зарплата работников была 711,1 рублей, в первом квартале 1992 года — 256,7 кроны, или 16,4 евро. В первом квартале 2017 года средняя месячная брутто-зарплата составляла 1153 евро.
Tallinn, Квартира, 155 000 EUR
Tallinn, Квартира, 171 900 EUR
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