25.06.2017, 18:18

ГРАФИК: До введения кроны и сейчас — как изменились цены на продукты

 (12)
rus.delfi.ee
EST
Toidukaupade hinnad Rimis
Toidukaupade hinnad RimisFoto: Tiit Blaat

В 1991 году до прихода кроны цены на продукты питания были местами в сотни раз ниже сегодняшних. Меньше была и средняя месячная зарплата, и в том же году ввели первый 7-процентный налог с оборота, который уже к концу 1992 года поднялся до 20%.

В 1991 году средняя месячная зарплата работников была 711,1 рублей, в первом квартале 1992 года — 256,7 кроны, или 16,4 евро. В первом квартале 2017 года средняя месячная брутто-зарплата составляла 1153 евро.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии