ГРАФИК: До введения кроны и сейчас — как изменились цены на продукты

Toidukaupade hinnad Rimis Foto: Tiit Blaat

В 1991 году до прихода кроны цены на продукты питания были местами в сотни раз ниже сегодняшних. Меньше была и средняя месячная зарплата, и в том же году ввели первый 7-процентный налог с оборота, который уже к концу 1992 года поднялся до 20%.