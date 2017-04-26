ГРАФИК: Действительно ли эстоноземельцы массово скупают алкоголь в Латвии?

Emor провел среди жителей Эстонии исследование, которое рассматривало привычки употребления алкоголя эстоноземельцев и выявило изменения в покупке алкоголя.

Из исследования следует, что по сравнению с 2016 годом, доля приобретенного за рубежом алкоголя стала еще больше. За рубежом было приобретено 14% алкоголя, а именно в Латвии — 10%, хотя в августе прошлого года доля приобретенного в Латвии алкоголя составляла 6%.

Алкоголь в Латвии приобретают в первую очередь жители Южной Эстонии и Тартумаа. Например, в Южной Эстонии доля приобретенного в Латвии алкоголя выросла за год с 18% до 33%. Чаще всего алкоголь в Латвии приобретают мужчины средних лет с доходом выше среднего.

В приведенных ниже графиках нажмите кнопку ”пуск”, чтобы посмотреть изменения с августа 2016 по март 2017.

Доля приобретенного за рубежом алкоголя:

Доля приобретенного в Латвии алкоголя: