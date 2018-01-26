ГРАФИК: Действительно ли большинство иностранных рабочих приезжают в Эстонию из Украины?

Согласно квотам на иностранную рабочую силу, в год Эстония принимает до 1317 рабочих из-за рубежа. В прошлом году квоты были исчерпаны уже летом. Кто же все эти люди?

Согласно данным Департамента полиции и погранохраны, за последние три года в Эстонию больше всего приехало рабочих из Украины, России и Белоруссии. В основном это люди с высшим и средним образованием, хотя в прошлом году прибыли и два человека, имеющие лишь начальное образование.

Больше всего в страну прибыло рабочих строительного сектора. Стоит однако учитывать, что с 1 января прошлого года для снижения нехватки рабочей силы Эстония принимала сотрудников ИТ-сектора вне квот — таким образом страну прибыли на работу 372 человека.