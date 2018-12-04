ГРАФИК: Что жители Эстонии покупают на Рождество и сколько тратят на подарки

Компания Ferratum поинтересовалась у более чем 23 000 человек из 19стран праздничными потребительскими привычками их семей.

В частности, у участников исследования спрашивали о ежемесячном доходе семьи, о том, сколько уходит на подарки, и предпочитают ли они, отправляясь за рубеж,пользоваться услугами AirBnb или традиционным размещением.

Выяснилось, что в среднем жители Эстонии планируют в этом году потратить на подарки к Рождеству 17% дохода своего домохозяйства, или 257 евро.

”Эстонцы по этому показателю очень похожи на латышей”, — заметил координатор эстонского рынка Ferratum Танель Таркмеэс.

Ferratum Grupp

На что и как тратятся деньги?

В праздничный период у жителей Эстонии деньги более или менее равномерно тратятся на празднование семейных событий и на игрушки. Это две самые крупные статьи расходов на Рождество. Третье место в рейтинге рождественских покупок делят подарочные карты, сладости и электроника.

Ferratum Grupp

При сравнении 19 стран в 2018 году самым популярным подарком оказалась зимняя одежда. Корме того, популярны игрушки, игры и сладости, а также семейный и личный досуг.

Ferratum Grupp

О планировании подарков около 22% опрошенных сказали, что приобретут на Рождество товары и услуги через интернет.

По словам Таркмеэса, удивительно, что по сравнению с жителями других стран жители Эстонии значительно меньше тратят в интернет-магазинах.