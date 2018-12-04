04.12.2018, 09:09

ГРАФИК: Что жители Эстонии покупают на Рождество и сколько тратят на подарки

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rus.delfi.ee
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Lootvina Jõulupesa
Lootvina JõulupesaFoto: Argo Ingver

В праздники жители Эстонии больше всего тратят денег на досуг и детей. Как выяснилось из проведенного Ferratum Grupp исследования, в Эстонии рождественские подарки предпочитают приобретать в обычных магазинах.

Компания Ferratum поинтересовалась у более чем 23 000 человек из 19стран праздничными потребительскими привычками их семей.

В частности, у участников исследования спрашивали о ежемесячном доходе семьи, о том, сколько уходит на подарки, и предпочитают ли они, отправляясь за рубеж,пользоваться услугами AirBnb или традиционным размещением.

Выяснилось, что в среднем жители Эстонии планируют в этом году потратить на подарки к Рождеству 17% дохода своего домохозяйства, или 257 евро.

”Эстонцы по этому показателю очень похожи на латышей”, — заметил координатор эстонского рынка Ferratum Танель Таркмеэс.

Ferratum Grupp

На что и как тратятся деньги?

В праздничный период у жителей Эстонии деньги более или менее равномерно тратятся на празднование семейных событий и на игрушки. Это две самые крупные статьи расходов на Рождество. Третье место в рейтинге рождественских покупок делят подарочные карты, сладости и электроника.

Ferratum Grupp

При сравнении 19 стран в 2018 году самым популярным подарком оказалась зимняя одежда. Корме того, популярны игрушки, игры и сладости, а также семейный и личный досуг.

Ferratum Grupp

О планировании подарков около 22% опрошенных сказали, что приобретут на Рождество товары и услуги через интернет.

По словам Таркмеэса, удивительно, что по сравнению с жителями других стран жители Эстонии значительно меньше тратят в интернет-магазинах.

В Эстонии, Хорватии и Латвии люди предпочитают покупать рождественские подарки в обычных магазинах и среди участвовавших в рождественском исследовании Ferratum стран они оказались самыми пассивными интернет-покупателями.

Ferratum Grupp

В Норвегии и Швеции почти 70% участников исследования предпочтут банковскую карточку наличным. Но скандинавы не единственные, кто движется к безналичному стилю жизни: более половины всех опрошенных сказали, что на Рождество отдадут предпочтение банковской карточке, а не наличным деньгам. И в Эстонии больше любят банковскую карточку — в этом заверили 58% участвовавших в исследовании жителей страны.

Мобильным банком на Рождество будут пользоваться почти 90% респондентов в Австралии, Швеции, Канаде и Нидерландах. В Эстонии пользоваться мобильным банком в праздничный период пообещали 58% опрошенных.

Жители Эстонии предпочитают более дешевое размещение

Бразильцы и румыны больше всего готовы потратить на Рождество на путешествия — 27% своего ежемесячного дохода. Респонденты из Польши, Латвии и Нидерландов планируют потратить на это 10–13% ежемесячного дохода.

В самой поездке 71% австралийцев, 56% канадцев и 39% датчан собираются тратить на проживание в отеле более 100 евро за место за ночь. Немцам (70%), румынам (33%) и эстонцам (28%) по душе более дешевое размещение через AirBnb. Больше 100 евро за ночь в гостинице готовы заплатить лишь 11% эстонских участников опроса.

Какие обещания дают люди на новый год?

ТОП

Из исследования выяснилось, что у 18% респондентов новогодние обещания связаны с тем, чтобы больше времени проводить с близкими. 14% ответивших хотели бы больше путешествовать, 13% — отремонтировать жилье. На высоком месте среди новогодних обещаний находятся более здоровый образ жизни и занятия спортом. Больше тренироваться в новом году пообещали 12% отвечавших.

Проводить время с родными и близкими самым для себя важным назвали 69% участников исследования. 18% считают, что празднование Рождества и рождественское настроение важнее, чем получение подарков или занятия зимними видами спорта.

”Для эстонцев Рождество — это явно семейный праздник. Семейные отпуска, походы в спа, на концерты и мероприятия на открытом воздухе как всегда популярны”, — отметил Таркмеэс.

Ferratum Grupp
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