09.03.2018, 16:45

ГРАФИК: Что происходит? Цены на куриные яйца в магазинах Эстонии зашкаливают

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rus.delfi.ee
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Eggo munade tootja DAVA Foods Estonia. Vladimir Sapožnin
Foto: Karin Kaljuläte

Из анализа стоимости потребительской корзины за последние три месяца становится ясно, что куриные яйца в магазинах Эстонии существенно подорожали.

По словам председателя правления Dava Foods Estonia, выпускающей яйца под брендом Eggo, Владимира Сапожнина, нынешний уровень цен сохранится и в ближайшие месяцы.

"Рост цен на яйца логичен и был вызван начавшемся в августе прошлого года дефицитом, но можно сказать, что их стоимость сейчас справедлива и ранее они продавались, скорее, по слишком низкой цене, не соответствующей реальной ценности”, — сказал он.

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