ГРАФИК: Что происходит? Цены на куриные яйца в магазинах Эстонии зашкаливают

Из анализа стоимости потребительской корзины за последние три месяца становится ясно, что куриные яйца в магазинах Эстонии существенно подорожали.

По словам председателя правления Dava Foods Estonia, выпускающей яйца под брендом Eggo, Владимира Сапожнина, нынешний уровень цен сохранится и в ближайшие месяцы.

"Рост цен на яйца логичен и был вызван начавшемся в августе прошлого года дефицитом, но можно сказать, что их стоимость сейчас справедлива и ранее они продавались, скорее, по слишком низкой цене, не соответствующей реальной ценности”, — сказал он.