ГРАФИК: Чем заполнят дыру в бюджете? В 2018 году алкогольного акциза может поступить на 80 млн меньше, чем в планах

Согласно проведенному Институтом конъюнктуры по заказу Торгово-промышленной палаты исследованию, агрессивная государственная алкогольная политика привела к такому явлению, как приграничная торговля, которую сложно обуздать и еще сложнее повернуть вспять.

По оценке института, в следующем году алкогольного акциза в бюджет поступит на 80 млн евро меньше, чем значится в прогнозах. Авторы исследования отмечают, что катализатором приграничной торговли стал рост цен на алкоголь в Эстонии в 2016 году. ”Приграничная торговля сейчас находится в фазе быстрого роста”, — сказала директор института Марье Йозинг. Она отметила, что если в Эстонии дешевая водка стоит 8,99, то на границе с Латвией 5,58 евро. Самая дешевая пивная корзина стоит в Эстонии 16 евро, а на границе с Латвией — менее 9.

Согласно прогнозам, в госбюджет в 2018 году поступит на 80 млн евро меньше, чем планирует Министерство финансов. ”Цифры бюджета следующего года (341 млн евро поступлений) кажутся чересчур оптимистичными. Мы подозреваем, что таких денег в бюджет не поступит. Но тогда возникнет проблема заполнения дыры в бюджете, за которой может последовать принятие стремительных и порой неумных изменений в других налогах. Можно было бы быть дальновиднее”, — сказала она.

По словам Йозинг, в бюджете Эстонии алкогольный акциз составляет сравнительно большую долю по сравнению с соседями: ”Мы находимся в опасной ситуации, когда облагаем высоким налогом пороки и ждем одновременно и уменьшения потребления, и увеличения налоговых поступлений”.

На приведенном ниже графике видно, как еще в 2016 году доходы от алкогольного акциза выросли (+21 млн евро), но последствия алкогольного ралли уже повлияло и на бюджет Латвии. На основании данных за восемь месяцев можно говорить, что в этом году соответствующие доходы литовцев увеличились вдвое.