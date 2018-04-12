12.04.2018, 20:30

ГРАФИК: Цены упадут, но потом снова вырастут? Что думают эстонские розничные сети о приходе Lidl

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Кристьян Атс Мяги
Кристьян Атс Мяги
EST 2
ГРАФИК: Цены упадут, но потом снова вырастут? Что думают эстонские розничные сети о приходе Lidl
Reuters

По оценке розничных сетей, приход в Эстонию Lidl сначала приведет к снижению цен, но через полгода все вернется на круги своя, пишет Eesti Päevaleht.

По обороту владелец Lidl Schwarz Group, которой принадлежит еще одна сеть, является самой крупной в Европе и четвертой по величине в мире розничной сетью. Оборот составляет около 100 млрд евро. Ни одной из действующих в Эстонии сетей такие цифры даже не снились. На настоящий момент Lidl действует почти во всех странах ЕС, за исключением Эстонии и Латвии. Пока.

Несмотря на всю серьезность положения, эстонские розничные сети в панику не впадают и предрекают Lidl менее 10% местного рынка. ”Предварительная оценка основана прежде всего на опыте других рынков, на которые выходил Lidl. Но все зависит, конечно, от места и количества магазинов”, — сказала пресс-секретарь Rimi Eesti Катрин Батс.

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По ее словам, опыт показывает, что сначала клиенты будут ходить в Lidl из любопытства, по потом многие вернутся туда, где закупались до этого. Кроме того, новичок на рынке всегда смотрит на уровень местных цен и при необходимости корректирует цены и у себя. ”Иными словами, в долгосрочной перспективе может случиться, что цены не будут существенно отличаться от нынешнего уровня в Эстонии”, — сказала она.

Graafika: Toom Tragel

По словам главы Coop Eesti Keskühistu Яануса Виханди, важно понимать, что оборот Lidl будут составлять, в основном, продукты собственной марки. ”Это означает, что товаров, которые можно будет сравнивать непосредственно, будет достаточно мало”, — сказал он и предположил, что сначала Lidl для привлечения клиентов, действительно, снизит цены, но позже поднимет.

Такого же мнения придерживается исполнительный директор Maxima Вигинтас Шапокас: ”Я видел, как Lidl выходил на рынки Болгарии и Литвы — агрессивно и сильно снижая цены. Но через полгода все с точки зрения цен становится на свои места”.

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Директор Selver Кристи Ломп отметила, что они не намерены вступать в Lidl в ценовую войну. ”Никогда не вступали и теперь не будем”, — заверила она и добавила, что завоевать сердца клиентов можно не только низкими ценами.

Руководители Prisma ранее говорили, что намерены расширятся и имеют хороший опыт по конкурированию с Lidl в Финляндии.

Олег Гросс также заявлял, что не боится прихода Lidl и что опасаться должны, скорее Maxima и Rimi.

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