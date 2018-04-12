ГРАФИК: Цены упадут, но потом снова вырастут? Что думают эстонские розничные сети о приходе Lidl

По оценке розничных сетей, приход в Эстонию Lidl сначала приведет к снижению цен, но через полгода все вернется на круги своя, пишет Eesti Päevaleht.
По обороту владелец Lidl Schwarz Group, которой принадлежит еще одна сеть, является самой крупной в Европе и четвертой по величине в мире розничной сетью. Оборот составляет около 100 млрд евро. Ни одной из действующих в Эстонии сетей такие цифры даже не снились. На настоящий момент Lidl действует почти во всех странах ЕС, за исключением Эстонии и Латвии. Пока.
Несмотря на всю серьезность положения, эстонские розничные сети в панику не впадают и предрекают Lidl менее 10% местного рынка. ”Предварительная оценка основана прежде всего на опыте других рынков, на которые выходил Lidl. Но все зависит, конечно, от места и количества магазинов”, — сказала пресс-секретарь Rimi Eesti Катрин Батс.