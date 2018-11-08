ГРАФИК: Цены на телефоны продолжают расти. Где выгоднее всего купить смартфон?

Руководитель отдела телекоммуникаций Elisa Майлийс Плооманн пояснила, что средняя цена покупки повышается из-за осведомленности потребителей. Если при первой покупке они более осторожны и выбирают более дешевую модель, то уже в следующие несколько раз они знают точно, что для них важно.

Средняя цена покупки повышается, но означает ли это, что растут и цены телефонов? Директор по продажам Tele2 Eesti Ааре Уусъярв отмечает, что топовые модели за последние три года подорожали на 70 евро, но при этом телефоны нельзя сравнить с моделями прошлых лет. "Цены поднимаются, потому что устройства становятся все больше и в основном лучше с технологической точки зрения", — считает он.

По словам Уусъярва, повышаются и цены на более дешевые телефоны, но рост цен остается в пределах пары десятков евро. При этом у клиентов выросли ожидания к дешевым телефонам, и они готовы тратить на них больше.

Плооманн соглашается, что нынешние модели намного превосходят старые: "Сейчас за 400 евро можно получить показатели, о которых пять лет назад нельзя было и мечтать за 800 евро. При этом технические возможности нынешних устройств за 100 евро сравнимы с топовыми моделями пятилетней давности".