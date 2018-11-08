08.11.2018, 18:20

ГРАФИК: Цены на телефоны продолжают расти. Где выгоднее всего купить смартфон?

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Кристьян Атс Мяги
Кристьян Атс Мяги
 
EST 2
iPhone X
Nutitelefon iPhone XFoto: Hendrik Osula

Согласно исследованиям, эстоноземельцы все чаще покупают дорогие телефоны. По данным GfK, в апреле прошлого года средняя цена приобретенного телефона составляла 293 евро, а в июне уже 325 евро. Для сравнения: летом 2014 года этот показатель был на уровне в 199 евро.

Руководитель отдела телекоммуникаций Elisa Майлийс Плооманн пояснила, что средняя цена покупки повышается из-за осведомленности потребителей. Если при первой покупке они более осторожны и выбирают более дешевую модель, то уже в следующие несколько раз они знают точно, что для них важно.

Средняя цена покупки повышается, но означает ли это, что растут и цены телефонов? Директор по продажам Tele2 Eesti Ааре Уусъярв отмечает, что топовые модели за последние три года подорожали на 70 евро, но при этом телефоны нельзя сравнить с моделями прошлых лет. "Цены поднимаются, потому что устройства становятся все больше и в основном лучше с технологической точки зрения", — считает он.

По словам Уусъярва, повышаются и цены на более дешевые телефоны, но рост цен остается в пределах пары десятков евро. При этом у клиентов выросли ожидания к дешевым телефонам, и они готовы тратить на них больше.

Плооманн соглашается, что нынешние модели намного превосходят старые: "Сейчас за 400 евро можно получить показатели, о которых пять лет назад нельзя было и мечтать за 800 евро. При этом технические возможности нынешних устройств за 100 евро сравнимы с топовыми моделями пятилетней давности".

О дорогих вкусах потребителей говорит и популярность смартфонов Apple, которые известны за свои высокие цены. По состоянию на сентябрь в Telia Eesti на первых пяти местах по использованию были различные модели смартфонов от Apple. Самая дорогая модель — iPhone X — находится на 13 месте.

Сравнение цен — где выгоднее?

Если сравнить цены в Tele2, Telia и Elisa, то они в основном находятся на одном уровне. Например, цены на товары Apple в онлайн-магазинах сейчас одинаковые: iPhone X с памятью в 64 гигабайта стоит во всех трех магазинах 1049 евро. То же самое можно сказать и о моделях Samsung и Huawei, где самая большая разница в цене — 30 евро.

Что касается зарубежных магазинов, то по сравнению с ними лишь пара моделей стоят в Эстонии дороже. Например, все тот же iPhone X с памятью в 64 гигабайта в Финляндии стоит 999 евро (на 50 евро дешевле), а в США — 1000 долларов, около 877 евро (примерно на 170 евро дешевле).

Некоторые модели в Эстонии, наоборот, дешевле. Например, Telia в Швеции и Финляндии продает Samsung Galaxy S9 за 749 евро, а в Эстонии он в онлайн-магазине Telia почти на сотню евро дешевле.

А что насчет наших южных соседей? В Латвии в онлайн-магазине оператора LMT Samsung Galaxy S9 стоит 799 евро, а iPhone X — 1099 евро. В данной ценовой категории выигрывает Эстония.

Graafika: Toom Tragel
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