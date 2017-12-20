ГРАФИК: Цены на пиво в странах ЕС: на каком месте Эстония?

20.12.2017, 16:18ГРАФИК: Цены на пиво в странах ЕС: на каком месте Эстония? (6) rus.delfi.ee EST Foto on illustratiivneFoto: Heiki Rebane Согласно базе Numbeo, данные в которую вводят сами пользователи интернета, цены на пиво в ресторанах и супермаркетах Эстонии по сравнению с другим европейскими странами средние, но если сравнивать с соседями, то дела обстоят хуже. Смотрите график: Share 0 LiveJournal Читайте также: алкогольЕС 195 000€Tallinn, КвартираОт хозяина!199 000€Tallinn, Часть дома105 000€Tallinn, КвартираОт хозяина!81 000€Tallinn, Квартира65 000€Tallinn, Квартира455€Tallinn, Квартира107 000€Jõelähtme vald, КвартираОт хозяина!185 000€Tallinn, Квартира152 000€Tallinn, КвартираОт хозяина!93 000€Tallinn, Квартира98 990€Tallinn, Квартира74 990€Tallinn, Квартира144 990€Tallinn, Квартира Зарегистрированные (0) Анонимные (6) Оставить комментарий либо комментировать анонимно Опубликовать Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами Транслит Читать комментарии Читать комментарии РЕКЛАМА