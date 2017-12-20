20.12.2017, 16:18

ГРАФИК: Цены на пиво в странах ЕС: на каком месте Эстония?

 (6)
rus.delfi.ee
EST
Alkoholivaba õlletest
Foto on illustratiivneFoto: Heiki Rebane

Согласно базе Numbeo, данные в которую вводят сами пользователи интернета, цены на пиво в ресторанах и супермаркетах Эстонии по сравнению с другим европейскими странами средние, но если сравнивать с соседями, то дела обстоят хуже.

Смотрите график:

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