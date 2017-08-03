Готовится обновление таллиннского Цветочного рынка

Городское учреждение "Таллинские рынки" (Tallinna Turud) проводит тендер с целью найти подрядчика для ремонта фасадов, реконструкции входов-выходов и крыши Цветочного рынка, сообщает Раэпресс.



Вице-мэр Таллинна Эха Вырк, в частности, сообщила, что на крыше планируется создать площади для кафе на открытом воздухе, открываемых на летнее время. Обновлена будет мебель киосков, улучшится освещение.

Модернизируются и другие городские рынки. На Ныммеском над открытыми прилавками установлены единообразные, прочные и привлекательные для взора маркизы, главному зданию предстоит пройти курс малярной обработки и обрести новые входные двери. Между прилавками, чтобы защитить продавцов от ветра, смонтированы перегородки, под ногами у торговцев теперь деревянные решетки. На центральной площади рынка планируется установить уличные часы, которые будут открыты в канун годовщины восстановления независимости Эстонии — 18 августа, по случаю чего состоится и концерт Койта Тооме.

На Мустамяэском рынке отремонтированы фасады обоих зданий, покрашены скамейки и урны для мусора, построен сарай для хранения рыночного инвентаря.

Всего на инвестиции в рынки на нынешний год в бюджете столицы предусмотрены 580 тысяч евро.