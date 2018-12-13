Государство выделит 300 тысяч евро на поддержку стартапам в сфере образования

"Эстонии есть чем гордится в сфере образования, но следует инвестировать в то, чтобы решения, которые предлагают стартапы, быстрее приживались. Перед нами стоит много задач — потребности этой сферы и технические возможности не соответствуют друг другу, и на то, чтобы школы взяли на вооружение предлагаемые нововведения, уходит много времени. С международной точки зрения основная сложность заключается в разнообразии систем образования, то есть для каждой страны требуется индивидуальная ”подгонка", а это достаточно дорогостоящий процесс. Именно эти задачи мы и будем решать, и школы Эстонии станут первопроходцами в области инноваций в сфере образования”, — сказала Труу.

Будут созданы благоприятные условия для роста

Министерство и KredEx совместными усилиями создадут благоприятные условия для возникновения стартапов в сфере образования, которые были бы конкурентоспособны на международном уровне. В течение двух лет планируется способствовать расширению использования инноваций в школах Эстонии, развивать экосистему стартапов, создать условия для возникновения как минимум 20 новых стартапов, поддержать работу как минимум 10 действующих стартапов, помочь фирмам в апробации новых продуктов и услуг, а также выйти на международные рынки.

Помимо этого планируется регулярно отслеживать ситуацию со стартами в сфере образования (число предприятий и их сотрудников, налоги, инвестиции, совместные проекты), выявлять проблемы, искать новые возможности и развивать партнерские отношения.

Из ученических фирм в стартапы

Так как в школах большим успехом пользуется программа обучения предпринимательству и создание ученических фирм, то одним из аспектов сотрудничества станет работа над преобразованием ученических фирм в стартапы. Лучшие ученические фирмы уже многие годы показывают отличный уровень предпринимательства и были отмечены в том числе и на международном уровне. Ученические фирмы в большинстве своем предлагают определенные товары, однако в следующие годы особое внимание будет уделено созданию фирм на основе бизнес-модели стартапов. С этой задачей помогут справится более 10 тысяч компьютеров, недавно закупленных для школ — это позволит учащимся приобретать и более сложные навыки, такие как навыки программирования.

Нынешняя ситуация со стартапами в сфере образования в Эстонии

По словам Марики Труу, в области стартапов именно в сфере образования, т.н. edtech, в Эстонии предпринимаются только первые шаги, то есть в ближайшие годы следует ожидать быстрого роста. ”В секторе стартапов в Эстонии только порядка 5% относятся к edtech, из них наиболее известны Guaana, Lingvist, Dreamapply и некоторые другие. Мы надеемся, что эта программа позволит привлечь внимание к этой сфере, усилить сотрудничество как с министерством образования, так и с ЦУ HITSA, а также увеличению количества стартапов в сфере образования”, — добавила Труу.

Министерство образования и науки совместно с KredEx в течение двух лет будут оказывать поддержку развитию стартапов в области образования в размере 150 000 евро, то есть в общей сложности в размере 300 000 евро. Эти деньги будут выделены из программы министерства образования и науки ”Цифровая революция”, а также из средств Европейского фонда регионального развития.