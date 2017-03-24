Государство выдало Eesti Pank разрешение на продажу Маардуской мызы

Министр государственного управления Михал Корб выдал вице-президенту Eesti Pank Мадису Мюллеру письменное разрешение на продажу Маардуской мызы. Необходимость в получении разрешения возникла в начале этого года с появлением заинтересованных в приобретении мызы лиц.

По словам Корба, сначала они при помощи государственного регистра недвижимости попытались выяснить, нужна ли Мыза обладателям законного права в целях исполнения ими следующих из закона задач. ”Мы не получили ни одного ходатайства, так что данное недвижимое имущество государству не нужно”, — сообщил он.

Изначально Eesti Pank оценивал мызу в 2 млн евро, но позже снизил цену до 1,5 млн. Мюллер объяснил это тем, что мызы являются специфическими объектами недвижимости, определить истинную стоимость которых в сравнении с другими мызами достаточно сложно. ”Мызы в Эстонии продаются довольно редко, и продажа одной мызы — довольно долгий процесс. С точки зрения Eesti Pank мы не нуждаемся в Маардуской мызе для ведения свой основной деятельности и готовы продать ее. Тем не менее, нет причин делать это в спешке и соглашаясь на любую цену, — отметил он. — В связи с этим мы решили начать с 2 млн и протестировать рынок. Спустя год после выставления на продажу выяснилось, что на такой ценовой уровень мы покупателей не найдем. Сейчас мы при помощи маклера продолжаем работать над ознакомлением с Маардуской мызой заинтересованных в ее приобретении лиц”.

Закрепительный процесс начался осенью 2013 года и завершился в январе 2015, и уже в феврале мызу выставили на продажу. Сам Eesti Pank приобрел комплекс в 1993 году и в последующие годы капитально отреставрировал его.