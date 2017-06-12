Государство станет активнее поддерживать малоопытную молодежь в начале трудового пути

Начиная с 1 сентября изменятся условия услуги Кассы по безработице ”Мое первое рабочее место”, что упростит для работодателей наем молодежи с незначительным опытом работы, сообщает Министерство социальных дел.

Услуга ”Мое первое рабочее место” оказывается работодателю, который заключает с молодыми работниками бессрочный трудовой договор или договор периодом хотя бы на один год и при необходимости предлагает связанное с работой дополнительное обучение.

”Основным препятствием для попадания молодежи на рынок труда зачастую служит отсутствие опыта и необходимых навыков. Опыт других стран и промежуточное оценивание услуги показали, что пособие по зарплате вкупе с возможностями для дополнительного обучения — подходящая мера для привлечения молодежи на рынок труда, которая упростит для молодежи получение опыта работы и откроет новые карьерные перспективы в будущем”, — сказал министр здоровья и труда Евгений Осиновский.

Основой для изменений послужит проведенная в феврале 2017 года Институтом балтийских исследований промежуточная оценка услуги ”Мое первое рабочее место”, где предлагается изменить условия услуги таким образом, чтобы они подходили молодежи с незначительным опытом работы и работодателям.

Если прежде услуга была предназначена для найма молодежи в возрасте 17-29 лет без профессионального образования, то новые правила позволяют нанимать молодежь и с профессиональным образованием, и тех 16-летних, которые окончили школу.

Изменения продиктованы тем обстоятельством, что среди безработной молодежи достаточно много людей с профессиональным образованием, из которых все больше попадает в число молодежи NEET, т.е. тех, кто не работает, не учится и не проходит дополнительное обучение. Поэтому, согласно новому порядку, в получении первого более продолжительного опыта работы можно поддерживать и молодежь с профессиональным образованием.

Получение услуги также станет более гибким. Если прежде на услугу можно было попасть лишь после 4-месячной регистрации в качестве безработного и по истечении возможностей нахождения другой работы, то теперь молодой человек соответствует критериям, если он не бал занят работой в течение последних трех месяцев или же был занят временно. При этом не имеет значения, как долго он стоял на учете в качестве безработного в Кассе по безработице.

Прежде работодатель был обязан заключать с молодым работником бессрочный договор или как минимум договор сроком на два года. Проведенный недавно порталом CV Keskus анализ трудового стажа 16 717 соискателей работы показал, что молодые работники в среднем работали на одном месте в течение года и семи месяцев. В результате промежуточной оценки тоже выяснилось, что требование к более краткосрочному трудовому договору оправдано, исходя из мобильности молодежи, их убеждений и желания получать разнообразный опыт работы. Поэтому будут поддержаны работодатели, которые заключают с молодежью бессрочный трудовой договор или же договор сроком как минимум в один год.

Рапорт о промежуточной оценке программы ”Мое первое рабочее место” доступен на сайте Министерства социальных дел.

• Согласно новому порядку, пособие на зарплату выплачивается работодателю в случае бессрочного трудового договора за 12 месяцев с момента начала работы. В случае срочного трудового договора — за половину срока действия договора, но не дольше, чем за 12 месяцев.

• Размер пособия на зарплату составляет 50% месячной зарплаты работника, но не более двукратной ставки минимальной зарплаты.

• Работодатели по-прежнему могут ходатайствовать о возмещении расходов на дополнительное обучение в объеме до 2500 евро на одного работника. Договоренность по необходимости обучения и по поводу участия в обучении должна быть достигнута с Кассой по безработице.

• В период с 1 января 2015 года по апрель 2017 года в рамках программы ”Мое первое рабочее место” к работе приступило 700 молодых людей в 619 различных учреждениях.

Кроме того, с 1 июня 2017 года вступили в силу условия пособия на работу несовершеннолетних, согласно которым Касса по безработице с 2018 года задним числом начнет выплату пособия тем предприятиям, которые возьмут на работу этим летом молодежь в возрасте 13–16 лет. Размер пособия составляет 30% от брутто-зарплаты нанимаемого работника.