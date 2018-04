Государство способствует лучшему использованию ресурсов предприятиями

Мера «Ресурсоэффективность предприятий»



Аудит – горная промышленность, обрабатывающая промышленность (EMTAK B и C)

Инвестиционная субсидия – в данный момент 5 секторов, весной 2018 г. планируется расширить на все секторы обрабатывающей промышленности.



Соискатель субсидии (далее – соискатель) может быть коммерческим объединением, основная сфера деятельности которого соответствует кодам EMTAK 2008: горная промышленность (раздел B, подраздел 05-09); производство пищевой продукции (раздел C, подраздел 10) и производство напитков (раздел C, подраздел 11); деревообработка и производство изделий из древесины и пробки, за исключением мебели; производство изделий из соломы и плетеных изделий (раздел C, подраздел 16); производство бумаги и бумажных изделий (раздел C, подраздел 17); производство других изделий из неметаллических минералов (раздел C, подраздел 23).

Финансируемая за счет средств, поступающих из структурных пособий бюджета Европейского союза на 2014-2020 гг., мера, посредством которой оказывается поддержка, помимо прочего, проведению аудитов, т.е. анализа потребления ресурсов, и инвестированию в более ресурсоэффективное производство.Кто может ходатайствовать?