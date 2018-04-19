Государство способствует лучшему использованию ресурсов предприятиями

Начиная с весны этого года, все предприятия горнодобывающей и обрабатывающей промышленности имеют возможность ходатайствовать о получении пособия на претворение в жизнь решений, повышающих производительность ресурсов.

Общая сумма пособий составляет 110 миллионов евро. Помимо анализа использования ресурсов и субсидирования инвестиций, в рамках меры «Повышение ресурсоэффективности предприятий» внимание уделяется также улучшению общей осведомленности о более экономном использовании сырья и проводятся курсы обучения для специалистов, которые в свою очередь помогут предприятиям улучшить их ресурсоэффективность.

В ситуации, когда цены растут по причине уменьшающихся природных ресурсов, их лучшее использование является конкурентным преимуществом, поскольку это позволяет получать больше прибыли на единицу сырья – к такому выводу пришли, среди прочих, Balti Spoon OÜ и Järvakandi Puidutehas OÜ, уже получившие положительный ответ по ходатайству о пособии.

Balti Spoon повысит ресурсоэффективность и производительность производственного комплекса

Отмечающее в этом году свою 20-летнюю годовщину предприятие Balti Spoon – одно из наиболее признанных производителей шпона в мире. Клиентами предприятия являются в основном мебельные фирмы, производители окон и дверей, а также перепродавцы и представители различных отраслей, использующие шпон как на местном, так и на зарубежном рынке. Продукция компании путешествует из маленькой деревеньки Купу в волости Куусалу в более чем сорок стран по всему миру.



Foto: Balti Spoon

При поддержке меры ресурсоэффективности предприятие инвестирует в различные части производственного процесса (соединение, стругание и сушка листов шпона), путем внедрения более экономичных технологий и приобретения оборудования нового поколения. При помощи новой ИТ-системы будет проведено исследование уровня потребления ресурсов на различных этапах производства. В результате автоматизации линии производства шпона в будущем можно будет значительно снизить количество образующегося малоценного материала. Общая стоимость проекта компании Balti Spoon составляет 2 270 180 евро, из которых в рамках меры будет покрыто 567 545 евро.

В технологию инвестирует также деревообрабатывающий завод в Ярваканди

История деревообработки в Ярваканди уходит своими корнями в 20-е годы прошлого столетия, когда под руководством инженера Герхарда Эугена Лукка здесь были основаны деревообрабатывающие заводы. В настоящее время традиции обработки дерева Ярваканди продолжает Järvakandi Puidutehas OÜ, изготавляя строительные и детали для мебели из клееной древесины.

Если до сих пор качество древесины на предприятии оценивалось вручную, то при поддержке меры ресурсоэффективности фирма собирается инвестировать в сканер для древесины, благодаря которому станет возможно распределять материал по классам качества и посвятить себя разработке новых продуктов. Это позволит увеличить производительность и улучшить выход сырьевого материала. Помимо сканера, при помощи меры в производственный процесс будет добавлен пресс для ламелей, который обеспечит однородное качество готовой продукции, более быстрое склеивание ламелей и в два раза более высокую производительность.

Foto: Järvakandi Puidutehas

По словам директора Järvakandi Puidutehas Олари Сюльда, обзор о мере ресурсоэффективности он получил на тематической презентации в Тарту в начале прошлого года. «После семинара я пригласил причастных к теме людей в Ярваканди, познакомил их с использованием энергетических и материальных ресурсов на заводе, указал на проблемные места. Мы пришли к выводу, что будет разумно провести детальный аудит, в начале которого много времени и сил ушло на то, чтобы объяснить нюансы деревообрабатывающей технологии аудиторам, однако этим был положен хороший старт. После проведения аудита на принятие решения о финансировании ушло чуть больше года», – вспоминает Олари Сюльд.

В результате проекта стоимостью 957 960 евро расход ресурсов на производство одного кубического метра готовой продукции на деревообрабатывающем заводе Ярваканди сократится на 7,24%. В рамках меры проекту будет оказана поддержка в размере 431 082 евро.

Foto: Järvakandi Puidutehas

Где можно получить информацию о мере?

Наиболее полную информацию о том, как ходатайствовать о пособии KIK для инвестирования в эффективность использования ресурсов на своем предприятии, можно получить на домашней странице меры ресурсоэффективности, а ознакомиться с получившими финансирование проектами в блоге ресурсоэффективности.

Мера «Ресурсоэффективность предприятий»

Кто может ходатайствовать?

Аудит – горная промышленность, обрабатывающая промышленность (EMTAK B и C)

Инвестиционная субсидия – в данный момент 5 секторов, весной 2018 г. планируется расширить на все секторы обрабатывающей промышленности.



Соискатель субсидии (далее – соискатель) может быть коммерческим объединением, основная сфера деятельности которого соответствует кодам EMTAK 2008: горная промышленность (раздел B, подраздел 05-09); производство пищевой продукции (раздел C, подраздел 10) и производство напитков (раздел C, подраздел 11); деревообработка и производство изделий из древесины и пробки, за исключением мебели; производство изделий из соломы и плетеных изделий (раздел C, подраздел 16); производство бумаги и бумажных изделий (раздел C, подраздел 17); производство других изделий из неметаллических минералов (раздел C, подраздел 23). Финансируемая за счет средств, поступающих из структурных пособий бюджета Европейского союза на 2014-2020 гг., мера, посредством которой оказывается поддержка, помимо прочего, проведению аудитов, т.е. анализа потребления ресурсов, и инвестированию в более ресурсоэффективное производство.Кто может ходатайствовать?

Статья публикуется при поддержке «Центра инвестирования в окружающую среду» (KIK).