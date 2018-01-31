Государство предлагает бесплатные профессиональные курсы почти 12 тысячам человек

Министерство образования и науки подготовило новый государственный заказ, в рамках которого у 11 890 человек появится возможность выбрать для себя подходящие бесплатные курсы из 911 курсов в тридцати трех сферах деятельности.

Курсы пройдут в профессиональных училищах и высших прикладных учебных заведениях, предлагающих профессиональное образование, по всей Эстонии. Курсы проводятся с целью предложить возможности обучения тем, кто до сих пор не был вовлечен в обучение в течение всей жизни. В первую очередь на курсы приглашаются люди с основным и средним образованием, не имеющие профессиональной подготовки.

Список курсов был составлен совместно с училищами с учетом потребностей в курсах дополнительного образования в определенных сферах деятельности и в определенных регионах. Предлагаемые курсы могут длиться от 20 до 160 академических часов, помимо этого в рамках некоторых курсов предполагается самостоятельная работа.

Что касается перечня курсов в областях, для которых уже составлены рапорты OSKA (лесоводство, экономический учет, инфотехнологии, машиностроение, энергетика, социальная работа, обработка материалов и здравоохранение), то их целевая аудитория шире. В этих областях при составлении списка курсов руководствовались рекомендациями экспертных советов OSKA.

По словам руководителя отдела образования взрослых министерства Терье Хайдак, на этот раз больше всего курсов предлагается на темы строительства, гостеприимства, общественного питания и использования компьютеров.

Курсы финансируются из средств Европейского социального фонда и Министерства образования и науки в рамках проекта ”Продвижение образования взрослых и развитие возможностей обучения”. В 2009-2015 годах возможность пройти бесплатные профессиональные курсы была предложена более чем 42 тысячам человек.

Подробная информация о курсах доступна на домашних страницах учебных заведений или по адресу: www.hm.ee/tasuta-kursused