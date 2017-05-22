Государство платит Microsoft миллионы евро в год, подходящей альтернативы нет

Хотя время от времени пытаются внедрить использование бесплатного программного обеспечения, заслуживающей внимания альтернативы не найдено.

Eesti Päevaleht узнала, что в сфере управления министерств и крупнейших канцелярий за лицензии Microsoft платят в общей сложности около 5 млн евро в год. Microsoft Eesti не захотела обнародовать и комментировать сумму, сославшись на конфиденциальность, однако учреждения Эстонии оказались более отзывчивыми.

Следует отдельно подчеркнуть, что хотя сумма в какой-то степени колеблется, это ежегодный расход. Это означает, что за десять лет кошелек государства облегчается на 50 млн евро.

Мало того, 5 млн евро — это, очевидно,поверхностная часть расхода. Например, Министерство образования и науки как будто тратит только 100 000 евро, но в их сферу управления входят и школы Эстонии. Школы сами решают, какое программное обеспечение использовать, и насчет этого государственного обзора нет. Предположительно, программное обеспечение Microsoft в школах все-таки популярно. Также используют программное обеспечение Microsoft самоуправления и госпредприятия.

280 евро на человека

Правда, количество пользователей тоже значительное. Например, 1,7 млн евро Министерства обороны и его сферы управления покрывают связанные с Microsoft расходы на программное обеспечение примерно 6000 рабочих мест. Но все-таки это не дешево: расход на одно рабочее место составляет примерно 280 евро.

В других учреждениях Эстонии суммы разнятся. Например, общий расход на товары Microsoft примерно 3000 конечных пользователей сферы управления Министерства финансов для министерства равен 408 000 евро, примерно 136 евро на пользователя. При этом цена лицензий на пользовательское и серверное программное обеспечение для министерства составляет 360 000 евро, к которым прибавляется стоимость бизнес-поддержки Microsoft в 48 000 евро. Одни учреждения заботятся о своих потребностях в программном обеспечении сами, другие (например, Министерство образования и науки) участвуют в организованном через Центр регистров и инфосистем трехлетнем общем рамочном договоре.

Примечательно то, что ИТ-отделы закупают программное обеспечение с периодической лицензией, то есть по сути арендуют его. Выкуп программного обеспечения Microsoft тоже обошелся бы офисам недешево. Например, Windows 10 Pro, согласно официальному прейскуранту, стоит 279 евро, Office (в зависимости от содержащихся в пакете приложений) — 149-539 евро.

"Это дает возможность при необходимости в текущем режиме менять лицензии и их количество. Например, если в результате процессов принятия решений в министерствах изменится количество обслуживаемых учреждений или их работников, возможно оперативно изменить и количество лицензий", — обосновали аренду лицензий в ИТ-отделе Министерства финансов. Часть министерств (например, Министерство окружающей среды) часть лицензий все-таки выкупили.

Под программным обеспечением Microsoft имеется в виду прежде всего то, чтобы можно было использовать операционную систему Windows и офисные программы Office (Word, Excel, Outlook). Как известно, вместо обоих возможно использовать и бесплатное программное обеспечение (например, Linux, OpenOffice, LibreOffice), но преимущественно этого все-таки не делают.

Более-менее все учреждения, у которых Eesti Päevaleht попросила комментария, обдумывали использование бесплатного софта, но по разным причинам отказались от него. По сути же мысль одна и та же: согласование форматов и навыки работников еще не дошли до этого.

Нет хорошей альтернативы

"К сожалению, опыт показал, что финансовая экономия ничтожна по сравнению с сопутствующими бесплатному софту проблемами — например, один формат файлов не подходит для продуктов другой фирмы, — сказала советник ИТ-отдела Министерства культуры Кайтти Каттай. — В мире нет ни одного серьезного средства для групповой работы, кроме MS Exchange + Office. Единственный, кто здесь мог бы составить некоторую конкуренцию (но он не бесплатный) — это IBM Lotus Notes. В распоряжении пользователей нет ни одного такого гибкого продукта как MS Active Directory".

"В случае возможных альтернатив (офисного) программного обеспечения нам важно, чтобы оно было простым для пользователей и легко осваивалось, имело центральное управление, и программное обеспечение с различными функциями согласовывалось между собой (э-почта, календари, программное обеспечение для общения, система управления документами, файловый сервер и так далее), — уточнил руководитель по инфраструктуре отдела э-услуг Министерства образования и науки Ристо Раху. — Нам очень важно, чтобы в случае возможных проблем было возможно сразу получить техническую поддержку производителя программного обеспечения или местного партнера и в случае обнаружения ошибок или дыр в безопасности обновление было доступно оперативно".

По словам директора по хозяйственной части канцелярии Рийгикогу Ахто Сакса, начало более широкого использования бесплатного программного обеспечения может означать новые проблемы. "Одна проблема, с которой канцелярия столкнулась из-за использования бесплатного софта, это, например, то, что канцелярия уже шесть месяцев ищет хорошо знающего Linux специалиста и до сих пор не нашла", — констатировал Сакс.