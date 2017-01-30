Государство отказалось продавать Arsenal на пике бума и потеряло более 3,5 млн евро

Десять лет назад мажоритарный акционер Tallink предприятие Infortar хотело приобрести у E-Arsenal принадлежащие подведомственные Министерству обороны здания (недвижимость бывшего оружейного завода, а ныне торгового центра Arsenal) за 84 млн крон, то есть на более чем 30 млн больше начальной цены, пишет Ärileht.

Тендер на продажу был объявлен в апреле и июне 2007 года, но в обоих случаях аннулирован советом без объяснения причин. Несмотря на высокую даже для времен пика бума недвижимости начальную цену в 50 млн крон ( то есть 3,2 млн евро — боле чем в два раза выше цены, по которой недвижимость была продана пять лет спустя), на оба конкурса поступило по несколько заявок. Самое большое предложение достигало 84 млн крон (около 5,4 млн евро).

”Тогда я еще подумал: интересно, кто этот человек, которому удалось заморозить процесс таких объемов и такой стоимости. Целых два раза! Ну, наверное, мы не были ”правильными победителями””, — вспоминает директор Infortar Айн Хансшмидт.

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В первый раз фирма предложила государству за здания 64 млн крон, во второй — 84 млн. ”Во второй раз, предлагая 84 млн крон, мы, действительно, уже высчитали максимальную сумму, которую можем выложить. Честно говоря, мы были очень удивлены, когда поступило и второе сообщение об аннулировании тендера. Невероятно, что государство позволяет себе такие вещи”, — говорит Хансшмидт.

По некоторым данным, к объекту уже в то время проявлял интерес инвестиционный банкир и девелопер недвижимости Ааду Оя, который в итоге в 2012 году и приобрел у Riigi Kinnisvara (RKAS) эту недвижимость.

”Конечно, в 2007 году на рынке недвижимости царила ситуация sky-is-the-limit (не существует предела — прим.ред.). За 80 млн продать можно было бы. Мне показалась продажа в таком виде не очень умной”, — прокомментировал депутат Ээрик-Нийлес Кросс, который являлся тогда председателем совета E-Arsenal. По его словам, от проекта в случае удачи через какое-то время можно было бы получить прибыль в 160 млн крон. ”Согласно моему тогдашнему видению, E-Arsenal следовало восстановить и сделать хорошее работающие предприятие оборонной промышленности”, — пояснил он.

В 2009 году, когда председателем совета совета E-Arsenal был уже Таави Вескимяги, рыночная стоимость недвижимости составляла всего 29 млн крон (1,86 млн евро). Земля была единственным имуществом, которое держало предприятие на плаву, так как собственный капитал, принимая во внимание коммерческую деятельность, находился в минусе на несколько млн крон. Только тогда, наконец, началась реорганизация E-Arsenal: недвижимость была отделена от основной деятельности предприятия под имя AS Erika Neli и передано Riigi Kinnisvara.