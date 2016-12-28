Несмотря на заверения Министерства финансов, парламентская комиссия под руководством соцдемов и IRL решила убрать пункт об обязательных э-счетах из законопроекта, пишет Eesti Päevaleht.

12 октября Свен Сестер представил в Рийгикогу поправки к Закону о бухгалтерском учете, которые должны были стать новым шагом на пути к э-Эстонии. На первое чтение был направлен закон, согласно которому с нового года осуществлять расчет с государственным сектором было бы обязательно только посредством электронных счетов.

Сестер тогда заявил, что отказ от счетов в формате PDF и на бумаге сэкономил бы 2,5 миллиона евро. По его словам, таким образом государство смогло бы подать пример частному сектору, что в свою очередь способствовало бы более частому использование э-счетов.

Организованное Ernst & Young исследование показало, что на повторный ввод счетов уходит 48 000 евро в год, из чего 80% покрывают именно микропредприятия. На продвижение э-счетов уйдет примерно 245 000 евро в год, из чего 52% этой суммы перепадет как раз микропредприятиям.

На данный момент государственный сектор получает в год почти 376 000 счетов на бумаге, на распечатку и отправку которых у предприятий уходит примерно 320 000 евро, показало исследование. Таким образом, переход на э-счета положительно повлиял бы и на малые предприятия.

Противники э-системы

Спустя два месяца закон был принят — но обязательные э-счета оттуда убрали. В законопроекте данный пункт был заменен на утверждение, что государственные учреждения должны прилагать силы, чтобы принять э-счета с 1 марта 2017 года. Это означает, что осуществлять расчет э-счетами с государством совсем не обязательно.

Против введения обязательных э-счетов были, например, Ассоциация малых и средних предпринимателей Эстонии (EVEA), Союз налогоплательщиков Эстонии и предприятие Envoice OÜ, направившие Рийгикогу общее заявление. Их главный аргумент — три крупных оператора э-счетов Omniva, Telema и Fitek договорились между собой о роуминге э-счетов, и новым операторам сложно попасть на рынок.

Так как Envoice не может быть оператором, то его клиенты вынуждены заключать договор с одним из трех крупных операторов, то есть им приходиться либо доплачивать, либо отказаться от услуг Envoice. Критики системы э-счетов считают, что она закрепит возникновение монополии на рынке. Кроме того, по их мнению, э-счета создают дополнительную нагрузку для предпринимателей.

Руководитель сектора информационных услуг Omniva Сандер Аасна заверяет, что возникновение монополии исключено, так как э-счетами занимаются три разных предприятия. Согласно его оценке, ошибочно считать, что именно эти три крупные фирмы получают больше всего выгоды от обязательных э-счетов.

”Больше всего выгоды получает все-таки государство, а причина того, что общая осведомленность о рынке ограничивается тремя поставщиками услуг, заключается в коммуникации”, — отмечает Аасна, намекая на то, что три предприятия просто более известны.

Руководитель проекта опорных услуг Министерства финансов Марге Лепп тоже не согласна с утверждением о монополии. По ее словам, законопроект касался лишь маленькой части рынка э-счетов, поэтому особо не влиял на конкуренцию на рынке.

Пункт убрали из-за спешки

Законопроект об э-счетах обсуждала входящая в экономическую комиссию рабочая группа, созванная Урве Пало (Социал-демократическая партия), куда кроме специалистов из разных министерств входили также представители Envoice и EVEA.

После смены правительства группой стал руководить Айвар Кокк (IRL). Именно под его руководством было решено, что сомнения по поводу функционирования рынка не развеяны, и обязательные э-счета нужно исключить из-за плотного графика работы.

Так как Министерству финансов было важно, чтобы другие изменения Закона о бухгалтерском учете были быстрее приняты и вступили в силу с начала 2017 года, министерство было согласно убрать пункт об обязательных э-счетах. В итоге законопроект был принят без единого голоса против.

Марге Лепп подтвердила, что во вступившем в силу законе осталась необходимая для внедрения э-счетов структура. По ее словам, обязательные э-счета нужно внедрить при первой возможности, чему может способствовать как заключение договора между участниками рынка, так и новое решение для отправки э-счетов, которое разрабатывает Центр регистров и инфосистем, и которое в сущности станет государственным оператором э-счетов.

Поэтому вскоре стоит ждать новый законопроект, который будет направлен на изменение недавно принятого закона.