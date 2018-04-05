Государство объявит конкурс на подключение к интернету домов в поселках и деревнях

Министерство экономики и коммуникаций завершает работу над инструментом поддержки ”последней мили”. Проект соответствующего постановления был отправлен вчера другим министерствам, местным самоуправлениям и предприятиям связи для получения обратной связи и предложений.
Целью инструмента по поддержке ”последней мили” является обеспечение постоянным подключением к быстрому интернету домов, в которых интернет отсутствует или является недостаточно мощным.
”При помощи программы финансирования Европейского союза мы уже смогли провести интернет-сеть в поселки и деревни, но из этих средств не разрешалось финансировать проведение кабеля к жилым зданиям, — пояснила министр предпринимательства и инфотехнологий Урве Пало. — Инструмент поддержки ”последней мили” позволяет провести возможность подключения к быстрому интернету непосредственно до границы дома и квартиры”.
Создаваемая сеть должна быть такой, чтобы с ее помощью свои услуги могли предлагать все заинтересованные в этом предприятия связи. Это значит, что население сможет само выбирать, услугами какого интернет-провайдера пользоваться.