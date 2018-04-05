Государство объявит конкурс на подключение к интернету домов в поселках и деревнях

”У людей должна быть возможность совершать необходимые действия в интернете в любом уголке Эстонии, мы также должны гарантировать разнообразие поставщиков этой услуги. Предприятие, которое выиграет конкурс, должно гарантировать качественную сетевую инфраструктуру, которую потом смогут использовать все предприятия связи, — подчеркнула министр. — Мы также поставили условие, что создаваемое постоянное интернет-соединение должно работать вне зависимости от природных и погодных условий, а также от количества пользователей”.

Присоединение к сети, создаваемой в рамках проекта ”последней мили”, будет происходить по тому же принципу, что и присоединение к электросети или канализации. Государство регулирует также максимальный размер платы за присоединение, который не должен превышать 200 евро. Плата за подключение должна быть одинаковой для всех объектов, вне зависимости от протяженности кабеля.

После того, как постановление о проекте ”последней мили”, которое вчера было разослано для получения обратной связи, будет окончательно готово, на его основании будет проведен открытый конкурс для предприятий связи. Согласно правилам ЕС, государство может поддерживать покрытие интернетом только тех регионов, куда частный сектор не доберется по собственной инициативе в течение ближайших пяти лет. Чтобы выяснить планы частного сектора, в начале этого года министерство собрало соответствующую информацию у предприятий связи.

Размер финансового инструмента поддержки проекта ”проследней мили” составляет 20 миллионов евро на пять лет. В Эстонии сегодня около 164 тысяч домов не имеют доступа к быстрому интернету, и с помощью инструмента поддержки проекта ”последней мили” планируется обеспечить интернетом большинство находящихся в круглогодичном использовании домов. Быстрым считается такое интернет-соединение, которое позволяет загружать данные со скорость не менее 30 мегабит в секунду.