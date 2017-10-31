Государство обнаружило в Эстонии бизнес по "поставке" детей из Германии

Действующее с 2000 года в Эстонии целевое учреждение Tuletorn через объявления в местных газетах занималось поиском приемных семей для проблемных детей из Германии. Эстония о его деятельности ничего не знало, пишет Äripäev.

В июне издание писало о созданной проживающим в Эстонии бизнесменом немецко-норвежского происхождения общеевропейской сети Tuletorn, предоставляющей услуги посредничества при нахождении детям приемных семей. В отношении сети в Норвегии было возбуждено расследование по факту возможного многомиллионного мошенничества. Тогда бизнесмен написал принявшим немецких детей эстонским семьям письмо. За все годы в Эстонию при посредничестве Tuletorn прибыло около 200 подростков из Германии. Сейчас в Эстонии живет 10 таких детей.

Социальные работники и специалисты службы защиты детей выявляли немецких детей только после того, как с ними возникали проблемы с привлечением, например, полиции или скорой. А хлопот с этими подростками действительно много.