Государство настаивает: подлежащие выбросу упаковки надо собирать отдельно — перед каждым домом должна быть установлена специальная емкость

Поскольку эстонцы в общем не очень охотно сортируют мусор, а к 2020 году Эстония будет обязана направлять на переработку 50% бытовых отходов, то Министерство окружающей среды планирует обязать все домохозяйства отдельно собирать подлежащие выбросу упаковки, для чего перед каждым домом должна быть установлена какая-то емкость.

”Согласно предложению Министерства окружающей среды, жители многоквартирных и частных домов будут обязаны отдельно собирать отходы-упаковки и передавать их в условленное время соответствующей организации”, — сказала и.о. заведующей отдела по организации окружающей среды Айре Рихе.

”Что будет для этого использовано: контейнер, мешок, ящик или иное средство сбора, является вопросом договоренности между сторонами”, — добавила она.

При этом имеющиеся публичные пункты сбора были бы упразднены и открыты новые, например, при магазинах, так что в теории человеку, купившему, например, зубную пасту, не пришлось бы нести товар домой вместе с упаковкой — ее можно было бы выкинуть там же.

По оценке министерство, нововведение помогли бы уменьшить количество смешанных бытовых отходов и через это снизить сумму в соответствующей графе в счете за услуги по вывозу мусора.

Согласно проведенному шесть лет назад исследованию, упаковки составляют 28,5% от общей массы смешанных бытовых отходов. ”Принимая во внимание, что львиная доля — это легкая пластиковая упаковка, объемы намного больше”, — говорит Рихе.