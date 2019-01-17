17.01.2019, 12:36

Государство настаивает: подлежащие выбросу упаковки надо собирать отдельно — перед каждым домом должна быть установлена специальная емкость


rus.delfi.ee
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Государство настаивает: подлежащие выбросу упаковки надо собирать отдельно — перед каждым домом должна быть установлена специальная емкость
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Согласно плану министерства, в будущем все домохозяйства должны будут отдельно собирать упаковки и перед домами (как частыми, так и квартирными) нужно будет установить для этих целей контейнер или иную емкость, пишет Maaleht.

Поскольку эстонцы в общем не очень охотно сортируют мусор, а к 2020 году Эстония будет обязана направлять на переработку 50% бытовых отходов, то Министерство окружающей среды планирует обязать все домохозяйства отдельно собирать подлежащие выбросу упаковки, для чего перед каждым домом должна быть установлена какая-то емкость.

”Согласно предложению Министерства окружающей среды, жители многоквартирных и частных домов будут обязаны отдельно собирать отходы-упаковки и передавать их в условленное время соответствующей организации”, — сказала и.о. заведующей отдела по организации окружающей среды Айре Рихе.

”Что будет для этого использовано: контейнер, мешок, ящик или иное средство сбора, является вопросом договоренности между сторонами”, — добавила она.

При этом имеющиеся публичные пункты сбора были бы упразднены и открыты новые, например, при магазинах, так что в теории человеку, купившему, например, зубную пасту, не пришлось бы нести товар домой вместе с упаковкой — ее можно было бы выкинуть там же.
По оценке министерство, нововведение помогли бы уменьшить количество смешанных бытовых отходов и через это снизить сумму в соответствующей графе в счете за услуги по вывозу мусора.

Согласно проведенному шесть лет назад исследованию, упаковки составляют 28,5% от общей массы смешанных бытовых отходов. ”Принимая во внимание, что львиная доля — это легкая пластиковая упаковка, объемы намного больше”, — говорит Рихе.

Против плана министерства выступают Союз квартирных товариществ и занимающиеся отходами организации. По данным председателя правления союза Андреса Яадла, 60% участников проведенного среди представителей товарищества опроса отметили, что сбор упаковки мог бы быть добровольным. Кроме дополнительных расходов в качестве минусов называется необходимость аренды контейнера, увеличение нагрузки на председателя в связи с необходимостью произведения надзора за процессом и увеличение количества порожних перевозок, за которые взимается повышенная плата (например, когда в контейнере находятся неправильные отходы или доступ к нему невозможен).

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