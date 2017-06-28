Государство направит 2 млн евро на увеличение эффективности использования ресурсов AS Palmako

В результате проекта Palmako начнет использовать в находящемся в деревне Кавасту цехе клееного бруса инновационную линию производства и, таким образом, к 2019 году улучшит эффективность использования ресурсов до 7,5%. Стоимость проекта составляет 9,5 миллионов евро, из которых 2 миллиона евро поступает из Фонда Единства Европейского союза, сообщает Центр инвестиций в окружающую среду.

Новая линия разрабатывается, учитывая потребности предпринимателя. Для мониторинга и оценки эффективности проекта будут использоваться современные решения информационных технологий.

”Новое решение сделает линию производства логически целостной, ускорит процесс производства и сделает его более гибким, а также позволит нам производить клееную древесину в новых, более крупных размерах. Весь процесс будет оптимизирован и будет управляться с помощью специального программного обеспечения, в результате которого будут минимизированы потери в ходе складирования и внутренней логистики”, — обнадеживает председатель правления AS Palmako Райн Раудсепп.

В расчете на единицу продукции использование ресурсов древесины улучшится примерно на 7,5%, а также экономия клея увеличится на 10%. В результате проекта экономия в течение 10 лет составляет 36 560 м3 древесины, 26тонн клея, 877 МВт ч тепла, 532м3 воды. Достигается финансовая экономия в 819 000 евро в год.

Министр окружающей среды и председатель совета KIK Сийм Кийслер сказал: ”Интерес к открытой в этом году впервые мере достаточно большой. Все больше предпринимателей понимают, что улучшение своих финансовых показателей и увеличение конкурентоспособности зависит напрямую от нашего воздействия на окружающую среду. Если государство еще дает свою поддержку, то было бы грешно ее не использовать”.

В качестве предварительного условия для проекта в 2016 году через Palmako AS был проведен анализ использования ресурсов цеха клееного бруса, находящегося в деревне Кавасту, что является одним из важных условий ходатайствования об инвестиции. Анализы проводят квалифицированные аудиторы эффективности использования ресурсов.

Поддержка выдается из деятельности ”Инвестиции в возможную наилучшую используемую ресурсы технику; поддержка систем управления ресурсами и поддерживающих ИТ-приложений” меры Европейского фонда регионального развития ”Энерго- и ресурсосбережения предприятий”. Тур открыт также и для других предприятий, информацию о ходатайствовании можно найти на домашней странице KIK.

Целью поддержки увеличения эффективности использования ресурсов является увеличение производительности ресурсов производственных предприятий Эстонии путем использования инновационных решений. Кроме того, это дает возможность увеличения надежности процессов и товаров для исключения нарушения ежедневной работы предприятия и обеспечения нормального функционирования. Меру поддержки разработало Министерство окружающей среды и об этом можно найти информацию на домашней странице министерства.

До 2020 года для улучшения эффективности использования ресурсов предприятий будет выделено почти 108 миллионов евро. Бюджет тура в этом году составляет 25 миллионов евро, и ходатайствовать о поддержке инвестиций могут коммерческие объединения, основной деятельностью которых является пищевая, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность, горнодобывающая промышленность или переработка минеральных материалов.