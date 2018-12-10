”Государство наказало меня за работу на 2 140 евро”. Крик души трудящегося пенсионера

”Прочел вашу статью о кризисе рабочей силы. От себя хотелось бы добавить туда факт, что с нового года кризис рабочей силы еще увеличится. В это свой ”превосходный” вклад сделали правительство и парламент Эстонской Республики. Сейчас поясню.

Вступлением в силу последнего Закона о подоходном налоге правительство и Рийгикогу вогнало работающим пенсионерам в спину нож! По моему мнению (полагаю, так считают и другие пенсионеры), пенсия — честно заслужена и налогообложению подлежать не должна. Сам же я поступил так.

С начала текущего года я позволил бухгалтеру учитывать свой подоходный налог с первого евро. Это — в надежде, что в декларации следующего года я некоторую сумму получу обратно. Так, я потерял первые 1 200 евро (100 евро в месяц). Недавно я посмотрел страницу Налогово-таможенного департамент, и каково же было мое удивление: я дополнительно должен департаменту 940 евро!

Я перепроверил объяснения на их сайте — да, все верно. Государство наказало меня, пенсионера, за работу 2 140 евро. И все потому, что пенсия входит в учет доходов.

Я поведал о проблеме знакомым работающим пенсионерам, и большинство уже было в курсе. Увы, были и те, кто по собственной глупости использовал необлагаемый налогом минимум, и им придется доплатить 4 000-5 000 евро.

Выводы:

1. Государству (читай — правительству) не нужны работающие пенсионеры! Это четко показывает отношение государства.