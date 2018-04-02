Государство начнет сокращать гендерный разрыв в зарплатах в госсекторе

Сегодня, в День равной зарплаты, министерство социальных дел направило на согласование проект поправок к закону о гендерном равноправии, при помощи которых будут созданы более удобные решения для сокращения в разрыве между зарплатами мужчин и женщин, сообщает пресс-служба министерства.

Цель законопроекта — помочь работодателям анализировать зарплату женщин и мужчин при помощи более эффективных и удобных решений. Также, Инспекции труда будет предоставлено право проводить надзор за гендерной разницей в зарплатах в общественном секторе.

”Уже согласно действующему порядку все работодатели обязаны обеспечивать равную оплату труда женщин и мужчин за равную работу”, сказал — министр здоровья и труда Евгений Осиновский. ”Создавая новый цифровой инструмент, мы поможем государственному сектору лучше выполнять эту обязанность и сокращать разницу в зарплатах. Таким образом, мы хотим подать пример и всем работодателям частного сектора”.

Сегодня в Эстонии отмечается День равной зарплаты, по случаю чего по всей Эстонии проводятся мероприятия по повышению осведомленности людей о неравенстве в зарплатах мужчин и женщин. Каждый год День равной зарплаты отмечается в разные дни: это значит, что для того чтобы заработать за года равную с мужчинами сумму, женщины должны были бы работать на три месяца и два дня больше.

Первичный бесконтактный анализ данных будет проведен на основе данных, которые работодатели уже представили государству и которые доступны при помощи регистров. Для анализа планируется разработать цифровой инструмент, который будет автоматически рассчитывать масштаб разрыва в зарплатах внутри организации, то есть т.н. спидометр зарплаты. Спидометр зарплаты использует для анализа предоставляемые государству данные. Первичный анализ данных о зарплате будет проводится раз в год.

Если первичный анализ данных о зарплате продемонстрирует, что работодатель платит мужчинам и женщинам различную зарплату за одинаковую или схожую работу, то Инспекция труда сделает работодателю в госсекторе с 10 или большим числом работников предложение провести аудит равной зарплаты женщин и мужчин. В ходе аудита работодатель анализирует принципы оплаты в организации и составляет рабочий план по сокращению гендерного разрыва в зарплатах. Также аудит предоставит работодателю возможность продемонстрировать, что различия обусловлены объективными причинами, не связанными c гендером работников.

Создаваемый спидометр зарплаты даст информацию о гендерном разрыве в зарплатах и работодателям из частного сектора. Инспекция труда станет осуществлять надзор лишь в учреждениях государственного сектора, но при желании будет консультировать по аспектам гендерного равенства и работодателей частного сектора.

Законопроект также уточнит обязанности работодателей по сбору данных на основе гендера и информировании работников о равноправии женщин и мужчин в организации. Это означает отчетливое перечисление данных, на основе которых у самого работодателя, Инспекции труда и других органов, наблюдающих за соблюдением закона, а также у работников или их представителей есть возможность оценивать соблюдение требования о выплате равной зарплаты мужчинам и женщинам за одинаковую или схожую работу.

Закон вступит в силу 1 июля 2020 года, чтобы у работодателей и Инспекции труда было бы время для проведения необходимых подготовлений для применения мониторинга.