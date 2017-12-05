Государство начинает пенсионную реформу. Какие изменения нас ждут?

Министерство социальных дел направило на публичное согласование законопроект пенсионной реформы, которым планируется сделать пенсию более гибкой, изменить формулу ее расчета и привязать с 2027 года пенсионный возраст к ожидаемой продолжительности жизни, сообщает пресс-служба министерства.

Изменения в формуле расчета пенсии не касаются нынешних пенсионеров по старости или уже накопленных паев. Гибкой пенсией смогут воспользоваться все желающие.

”Стареющее население ставит ответственную задачу перед всем обществом Эстонии — с одной стороны, обеспечить государственную пенсию, которая защитит пожилых от бедности, и с другой стороны, пенсия должна быть достаточно гибкой, чтобы соответствовать меняющемуся рынку труда, — сказала министр социальной защиты Кайа Ива. — Пенсионная система должна обеспечить достаточный доход, на котором не отразятся существующие большие различия в зарплатах. Также необходима гибкость, чтобы хватало как рабочих рук, так и возможностей для самореализации пожилых людей”.

В законопроекте запланированы следующие изменения в пенсионной системе:



• Начиная с 2021 года пенсия станет более гибкой: люди сами смогут выбирать наиболее подходящее время для ухода на пенсию, брать пенсию частично или при желании приостанавливать выплату пенсии так, чтобы они не теряли в деньгах.

• Начиная с 2021 года изменится формула расчета государственной пенсии по старости: вместо зависящей от размера зарплаты части пенсии в дальнейшем люди станут копить часть стажа, которая будет зависеть от отработанных лет. Полный переход на зависящую от стажа часть намечен на 2037 г. До этого запланирован переходный период, в ходе которого пенсия будет наполовину зависеть от зарплаты, и наполовину — от стажа. Поэтому пенсия I ступени большинства существующих получателей пенсии будет зависеть от зарплаты — уже накопленные и накапливаемые до 2037 года привязанные к зарплате паи будут учитываться при расчете пенсии и в дальнейшем. Связь с размером зарплаты сохранится через вторую и третью ступень.

• Начиная с 2027 года пенсионный возраст привязан к ожидаемой продолжительности жизни. Так пенсионная система соответствует демографическим трендам и при сокращении числа жителей можно платить пенсии, соответствующие нынешним.

• Для родившихся в 1970-1982 гг. вновь будет открыта возможность присоединиться ко второй ступени.

”В результате этих изменений мы получим пенсионную систему, которая состоит из зависящей от стажа солидарной первой ступени, зависящей от размера зарплаты второй ступени и добровольной, опирающейся на вклад человека третьей ступени”, — добавила министр Ива.

Изменения пенсионной системы разрабатываются уже с 2015 года, когда собралась рабочая группа по развитию устойчивости государственной пенсии, состоящая из заинтересованных групп и различных государственных учреждений. 19 января текущего года правительство одобрило принципы пенсионной реформы и поставило перед министерством социальных дел совместно с министерством финансов задачу подготовить законопроект пенсионной реформы.

В ходе составления законопроекта и пояснительной записки прошло четыре дискуссии с социальными партнерами: 28 февраля, 26 апреля, 12 сентября и 7 ноября. К дискуссиям были привлечены Центральный союз профсоюзов Эстонии, Центральная организация профсоюзов служащих TALO, Центральный союз работодателей Эстонии и Ассамблея сотрудничества Эстонии.