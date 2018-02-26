26.02.2018, 16:09

Государство ищет 15 высших госчиновников. Конкурс оканчивается во вторник

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rus.delfi.ee
EST
Superministeerium
SuperministeeriumFoto: Madis Veltman

30 января были объявлены конкурсы на должности 15 высших государственных чиновников. Сами конкурсы будут проводиться в течение полугода. Дата окончания подачи заявок на конкурс — завтра, 27 февраля, пишет Ärileht.

ТОП

В рамках конкурса пытаются заполнить следующие места:

  • вице-канцлер Министерства сельской жизни по вопросам политики рыбного хозяйства и международных отношений
  • гендиректор PRIA
  • вице-канцлер Министерства образования по вопросам высшего образования, науки и языковой политики
  • вице-канцлер Министерства образования по вопросам общего образования, молодежной политики и школьной сети
  • вице-канцлер Министретсва культуры по вопросам культурных ценностей
  • вице-канцлер Министерства экономики и коммуникации по вопросам энергетики
  • гендиректор Летного департамента
  • гендиректор Трудовой инспекции
  • вице-канцлер Министерства финансов по вопросам региональной политики
  • вице-канцлер Министерства финансов по вопросам финансовой политики и международных отношений
  • вице-канцлер МВД по вопросам спасения, кризисного урегулирования и народонаселения
  • вице-канцлер МВД по вопросам ресурсов, планирования и технологии
  • вице-канцлер Министерства юстиции по вопросам политики юстиционного администрирования
  • вице-канцлер Министерства юстиции по вопросам уголовной политики
  • гендиректор Инспекции по защите данных

Комиссия ждет заявок от людей, имеющих опыт управления, жалеющих трудиться на благо Эстонии. ”Очень надеюсь, что много кандидатов будет из числа людей, принимавших участие в проведении председательства Эстонии, так как они прекрасно поработали и доказали свои управленческие способности”, — прокомментировал госсекретарь Хейки Лоот.

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