Государство ищет 15 высших госчиновников. Конкурс оканчивается во вторник

30 января были объявлены конкурсы на должности 15 высших государственных чиновников. Сами конкурсы будут проводиться в течение полугода. Дата окончания подачи заявок на конкурс — завтра, 27 февраля, пишет Ärileht.
ТОП
В рамках конкурса пытаются заполнить следующие места:
- вице-канцлер Министерства сельской жизни по вопросам политики рыбного хозяйства и международных отношений
- гендиректор PRIA
- вице-канцлер Министерства образования по вопросам высшего образования, науки и языковой политики
- вице-канцлер Министерства образования по вопросам общего образования, молодежной политики и школьной сети
- вице-канцлер Министретсва культуры по вопросам культурных ценностей
- вице-канцлер Министерства экономики и коммуникации по вопросам энергетики
- гендиректор Летного департамента
- гендиректор Трудовой инспекции
- вице-канцлер Министерства финансов по вопросам региональной политики
- вице-канцлер Министерства финансов по вопросам финансовой политики и международных отношений
- вице-канцлер МВД по вопросам спасения, кризисного урегулирования и народонаселения
- вице-канцлер МВД по вопросам ресурсов, планирования и технологии
- вице-канцлер Министерства юстиции по вопросам политики юстиционного администрирования
- вице-канцлер Министерства юстиции по вопросам уголовной политики
- гендиректор Инспекции по защите данных
Комиссия ждет заявок от людей, имеющих опыт управления, жалеющих трудиться на благо Эстонии. ”Очень надеюсь, что много кандидатов будет из числа людей, принимавших участие в проведении председательства Эстонии, так как они прекрасно поработали и доказали свои управленческие способности”, — прокомментировал госсекретарь Хейки Лоот.
Зарегистрированные (1) Анонимные (5)