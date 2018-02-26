Государство ищет 15 высших госчиновников. Конкурс оканчивается во вторник

30 января были объявлены конкурсы на должности 15 высших государственных чиновников. Сами конкурсы будут проводиться в течение полугода. Дата окончания подачи заявок на конкурс — завтра, 27 февраля, пишет Ärileht.

В рамках конкурса пытаются заполнить следующие места:

вице-канцлер Министерства сельской жизни по вопросам политики рыбного хозяйства и международных отношений

гендиректор PRIA

вице-канцлер Министерства образования по вопросам высшего образования, науки и языковой политики

вице-канцлер Министерства образования по вопросам общего образования, молодежной политики и школьной сети

вице-канцлер Министретсва культуры по вопросам культурных ценностей

вице-канцлер Министерства экономики и коммуникации по вопросам энергетики

гендиректор Летного департамента

гендиректор Трудовой инспекции

вице-канцлер Министерства финансов по вопросам региональной политики

вице-канцлер Министерства финансов по вопросам финансовой политики и международных отношений

вице-канцлер МВД по вопросам спасения, кризисного урегулирования и народонаселения

вице-канцлер МВД по вопросам ресурсов, планирования и технологии

вице-канцлер Министерства юстиции по вопросам политики юстиционного администрирования

вице-канцлер Министерства юстиции по вопросам уголовной политики

гендиректор Инспекции по защите данных

Комиссия ждет заявок от людей, имеющих опыт управления, жалеющих трудиться на благо Эстонии. ”Очень надеюсь, что много кандидатов будет из числа людей, принимавших участие в проведении председательства Эстонии, так как они прекрасно поработали и доказали свои управленческие способности”, — прокомментировал госсекретарь Хейки Лоот.