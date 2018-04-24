24.04.2018, 22:00

Государство инвестирует в поддержку спортсменов уровня сборной восемь миллионов евро


rus.delfi.ee
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Eesti kergejõustiku meistrivõistlused 2016 - pühapäev
Foto: Ilmar Saabas

В течение последующих 4 лет спортивные союзы получат 8 миллионов евро дополнительного финансирования на поддержку спортсменов и команд уровня сборной. Таким образом Министерство культуры желает обеспечить лучшую поддержку талантливых спортсменов и сборных, а также создать предпосылки для успешного участия в соревнованиях на звание.

Для того, чтобы наши спортсмены и команды могли составлять международную конкуренцию на высшем уровне и достигать на соревнованиях хороших результатов, необходимо обеспечить спортсменам условия для участия в соревнованиях и подготовке к ним. Как в возрастной категории молодежи, юниоров и взрослых.

"Нынешняя система поддержки не соответствует полностью фактическим потребностям. Мы можем поддерживать спортсменов, которые еще не закончили гимназию, или которые уже вышли в число фаворитов на получение медалей в международных соревнованиях. Тем будущим звездам, которые не входят в их число, пробиться сложно", — пояснил министр культуры Индрек Саар. "Дополнительные субсидии, которые выдаются спортивным союзам, являются важной поддержкой нашей талантливой молодежи. Это снижает опасность того, что будущие претенденты на медали уйдут из спорта только потому, что у них или у их родителей недостаточно толстый кошелек", — добавил Саар.

Новая регулярная субсидия Министерства культуры позволит перспективным спортсменам сосредоточиться на улучшении спортивных достижений, а юные талантливые спортсмены не должны будут выбирать между работой и спортом. Таким образом уменьшится количество людей, которые отказываются от профессионального спорта и повысится конкуренция внутри государства. Системная модель поддержки гарантирует уверенность и спортивным союзам, позволит им лучше планировать деятельность сборных в долгосрочной перспективе.

Конкретные критерии и принципы выделения поддержки Министерство культуры разработает с ЭОК и спортивными союзами во второй половине 2018 года.

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