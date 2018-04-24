Государство инвестирует в поддержку спортсменов уровня сборной восемь миллионов евро

В течение последующих 4 лет спортивные союзы получат 8 миллионов евро дополнительного финансирования на поддержку спортсменов и команд уровня сборной. Таким образом Министерство культуры желает обеспечить лучшую поддержку талантливых спортсменов и сборных, а также создать предпосылки для успешного участия в соревнованиях на звание.

Для того, чтобы наши спортсмены и команды могли составлять международную конкуренцию на высшем уровне и достигать на соревнованиях хороших результатов, необходимо обеспечить спортсменам условия для участия в соревнованиях и подготовке к ним. Как в возрастной категории молодежи, юниоров и взрослых.

"Нынешняя система поддержки не соответствует полностью фактическим потребностям. Мы можем поддерживать спортсменов, которые еще не закончили гимназию, или которые уже вышли в число фаворитов на получение медалей в международных соревнованиях. Тем будущим звездам, которые не входят в их число, пробиться сложно", — пояснил министр культуры Индрек Саар. "Дополнительные субсидии, которые выдаются спортивным союзам, являются важной поддержкой нашей талантливой молодежи. Это снижает опасность того, что будущие претенденты на медали уйдут из спорта только потому, что у них или у их родителей недостаточно толстый кошелек", — добавил Саар.