Государство хочет ввести прогрессивный тариф на добычу сланца

По словам министра экономики и инфраструктуры Кадри Симсон, введение прогрессивного тарифа на использование ископаемого ресурса преследует три основные цели. ”Во-первых, предложенная схема гарантирует справедливое поступление налогов в государственную казну. Во-вторых, она позволяет предприятиям, занятым добычей (сланца), вздохнуть несколько свободнее и гарантирует людям рабочие места в том случае, если мировые цены на остальные виды топлива находятся на низком уровне. В-третьих, новая схема мотивирует предприятия больше ценить ископаемые ресурсы и использовать самые оптимальные технологии из возможных”, — пояснила она.

Симсон подчеркнула, что ставки тарифа на использование ресурсов четко отделены от компенсаций за влияние добычи сланца на экологию. ”Размер экологического налога, выплачиваемого предприятиями для смягчения влияния на окружающую сразу, не зависит от рыночных цен на продукцию, производимую из сланца. Они поступают отдельно”, — пояснила она.

Основной курс новой системы — бессрочно ввести для сланцевой отрасли прогрессивное налогообложение, создав при этом отдельную модель ценообразования для сланца, используемого для производства электроэнергии и масла, которая бы зависела от рыночной цены на конечную продукцию. Одновременно с этим самоуправления, на чьей территории расположены районы добычи сланца, продолжат получать компенсацию в размере 0,275 евро за тонну сланца.

В отношении базовой ставки тарифа, зависящего от цены конечной продукции, правящая коалиция намерена провести дополнительные переговоры и прийти к соглашению до того, как постановление будет представлено правительству.

Решением правительства был одобрен и будет передан парламенту проект изменения закона об экологических налогах, позволяющий принять осенью соответствующее постановление правительства.