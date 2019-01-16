Государство должно способствовать инвестициям частного сектора в НИОКР, облегчив предпринимателям бремя риска

”Государство должно делить с предприятиями бремя риска, на который бизнесу неразумно идти в одиночку, но от которого выиграет все общество. Правительство, вступая в должность, договорилось разработать предложения по стимулированию НИОКР на предприятиях и привлечению к этому дополнительных средств частного сектора. Например, с сентября Фонд содействия развитию предпринимательства предлагает промышленным предприятиям субсидию на развитие продукта. Уже имеющийся краткий опыт позволяет говорить об интересе предпринимателей к субсидии”, — подчеркнул Ратас.

При этом премьер-министр обратил внимание слушателей на то, что еще одной проблемой Эстонии является малое количество результатов научных исследований, доведенных до уровня готовности к технологическому использованию, чтобы предприятия могли взять их на вооружение в своей работе — обычно инвесторы на этой стадии считают риск слишком высоким. ”Многие государства предлагают помощь для решения этой проблемы. На основании тех же принципов во втором полугодии 2019 года и нашим ученым начнут предлагаться гранты для того, чтобы они могли развить свои исследования до стадии, которая могла бы заинтересовать предприятия, или протестировать наличие соответствующих предпосылок”, — сказал Ратас.

Далее он отметил, что, несмотря на нереализованные цели финансирования, уровень отечественной науки очень высок. ”По количеству широко цитируемых научных статей мы в последние годы шагнули далеко вперед и заметно превышаем средний европейский уровень. В основе нашей влиятельности — сильное научное сообщество, чьи исследования и открытия движут прогрессом. Хорошим примером этого является, например, профессор института программирования Таллиннского технического университета Ахто Булдас, роль которого в развитии двух передовых эстонских предприятий, Cybernetica и Guardtime, сложно переоценить”, — заявил премьер-министр Ратас.

Факты, иллюстрирующие ситуацию в области НИОКР и деятельность правительства (выдержки из речи)

Финансирование

• 2019 года на НИОКР запланировано 220,2 миллиона евро. Напоминаем, что в 2016 и 2017 году соответствующая сумма составляла 206,2 миллиона.

• Государственная бюджетная стратегия 2019-2022 предусматривает дополнительные средства для высшего образования и НИОКР в сфере Министерства образования и науки в объеме 60,4 миллиона евро.

Уровень отечественной науки и научных учреждений

• Уже в 2016 году у нас было опубликовано 1659 научных статей высокого уровня на миллион населения, таким образом была достигнута цель, поставленная в стратегии НИОКР и инновационной деятельности на 2020 год.

• В базе данных Clarivate Analytics Web of Science в списке влиятельных ученых приведено более 6000 наиболее влиятельных научных умов в сфере естественных и социальных наук и среди них 17 представителей Эстонии. С учетом численности нашего населения — это отличный результат!

• Прекрасная конкурентоспособность эстонских университетов на международном уровне также находила неоднократное подтверждение. Приведем в пример передовое место Тартуского университета в так называемом рейтинге европейских университетов британского журнала Times Higher Education. В этот рейтинг включены 53 лучших научных университета из 13 стран, присоединившихся к Европейскому союзу после 2004 года. Вторым из эстонских университетов на 18 месте в списке отмечен также Таллиннский технических университет.

• Профессор института программирования Таллиннского технического университета Ахто Булдас в 2018 году стал лауреатом государственной премии в области науки за выдающиеся открытия в области технологий, лежащих в основе электронного государства. Исследовательская работа в области устойчивых к хакерским атакам э-услуг и временных меток, или таймстэмпов легла в основу технологий эстонского э-государства. Также сложно переоценить его роль в развитии двух успешных в международном масштабе эстонских предприятий: Cybernetica и Guardtime.

• Смело смотреть в будущее позволяет и количество выпускников докторантуры последних лет. В 2017 году новоиспеченных докторов было 253, что является самым высоким показателем всех времен. Например, тремя годами ранее, в 2015 году, учебу завершили 208 докторантов.

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