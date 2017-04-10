Государство будет погашать учебный кредит родителям, в семьях которых дети с тяжелыми недугами

Сегодня на заседании комиссия Рийгикогу по социальным делам поддержала проект закона, на основании которого государство начиная со следующего года сможет погасить учебный кредит для родителей детей с тяжелыми недугами.

”Согласно закону, который действует с 2014 года, от выплаты учебного кредита были освобождены родители детей с глубокими недугами. Теперь от выплаты учебного кредита также будут освобождены родители детей с тяжелыми недугами. Это облегчает их быт и уравнивает родителей детей с тяжелыми и глубокими недугами”, — сказала председатель комиссии по социальным делам Хельмен Кютт.

Согласно действующему порядку, взявшие учебный кредит имеют право ходатайствовать о погашении предоставленного государством учебного кредита при потере трудоспособности или при наличии ребенка с глубоким недугом. После вступления поправок в силу с 1 января следующего года право на погашение предоставленного государством учебного кредита получат и родители детей с тяжелыми недугами.

По оценке заместителя председателя комиссии по социальным делам Моники Хауканымм, законопроект движется в верном направлении. ”В то же время, чувство несправедливости может возникнуть у родителей, у чьих детей тяжелый недуг был установлен до ходатайства об учебном кредите, потому что на них погашение государственного учебного кредита не распространяется. После окончания обучения родители всех детей с ограниченными возможностями здоровья испытывают трудности при поиске работы. Ввиду нагрузки по уходу также сложно одновременно работать и выплачивать учебный кредит”, — сказала Хауканымм.

По словам министра социальной защиты Кайи Ива, представившей законопроект, эта мера не должна стать дополнительным пособием для родителей детей с тяжелыми недугами. Законопроект уравнивает пособия для родителей детей с глубокими и тяжелыми недугами.

Ива пояснила, что в следующем году ожидаются заявления от 293 родителей детей с тяжелыми недугами. В последующие годы — около 60 в год. На это в следующем году предусмотрено порядка 630 000 евро, в каждый последующий год — порядка 130 000 евро.

Помимо этого, законопроект сделает производство по погашению учебного кредита со стороны государства более эффективным и быстрым. Согласно проекту закона, в дальнейшем заявление о погашении учебного кредита со стороны государства надо будет предоставлять Департаменту социального страхования, который проведет необходимое производство.

Комиссия по социальным делам решила направить инициированный правительством проект закона о внесении изменений в Закон об учебных пособиях и учебных кредитах и в Закон о пособии по трудоспособности (417 SE) пленарному заседанию на первое чтение, которое состоится 18 апреля.