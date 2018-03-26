Государственный долг Эстонии составляет около 9% от ВВП

По предварительным данным Департамента статистики, дефицит бюджета правительственного сектора Эстонии составил в 2017 году 0,3% от ВВП, а уровень государственного долга — 9% от ВВП.

Расходы консолидированного бюджета правительственного сектора превысили доходы на 66,1 млн евро, передает rus.err.ee.

По состоянию на конец 2017 года дефицит доходов центрального правительства составлял 67,4 млн евро, а дефицит консолидированного бюджета местных органов власти составлял 57,6 млн евро. В то же время бюджет фонда социального страхования вновь оказался в профиците, составив 58,9 млн евро.

Консолидированный общий государственный долг (Маастрихтский долг) увеличился к концу 2017 года на 4%, превысив 2 млрд евро.

Увеличению долга Эстонии поспособствовали как местные самоуправления, так и центральное правительство.

От объема всех долговых обязательств центрального правительства 49% составил внешний долг.

Общая задолженность сектора местного самоуправления увеличилась на 7% по сравнению с 2016 годом и составила 0,8 млрд евро.