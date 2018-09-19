Государственный бюджет на следующий год: налоги не поднимут, ожидается профицит, зарплата учителей повысится до 1500 евро

Налоговое бремя в последующие годы останется на прежнем уровне. Долговая нагрузка правительственного сектора в 2019 году снизится с нынешних 8,2 % до 7,4 % и, согласно прогнозам, к 2022 году достигнет уровня 6,2 %.

По словам председателя партии ”Отечество” Хелира-Вальдора Сеэдера, бюджет государству по силам, новых налогов не последует, а имеющиеся не поднимут.

Правительство также обсудило вопрос акцизов, так как в случае продажи алкоголя большой проблемой стала приграничная торговля. Ратас заявил, что акцизы обсудили, но решили оставить их без изменений. Тем не менее заверили, что в 2019 и 2020 году запланированного повышения акцизов не последует.

Так как летний экономический прогноз немного отличался от весеннего, то по сравнению с одобренной весной бюджетной стратегией слегка изменился и государственный бюджет, его пришлось малость урезать. По словам Сеэдера, на 19 млн евро были урезаны правительственные расходы.

Согласно законопроекту, госбюджет на следующий год предусматривает повышение зарплат работникам Департамента полиции и погранохраны — на это выделят почти 13 млн евро. Фонд заработной платы служащим Спасательного департамента получит около 8 млн евро.

”Эти решения дают уверенность в том, что работники важных, с точки зрения нашей безопасности и нашего будущего, должностей будут получать справедливую зарплату”, — прокомментировал премьер-министр.

”По-прежнему будет расти и доходная база местных самоуправлений — их доходы повысились благодаря реформе финансирования самоуправлений. Это позволит им предлагать лучшие и более качественные услуги”, — добавил Ратас. Доходы городов и волостей в 2019 году вырастут примерно на 5 % и достигнут почти 2,2 млрд евро. В то же время продолжится выплата фермерам дотаций переходного периода.

”Это важные шаги, так как сильный местный уровень и успешный сельский быт являются гарантом жизнеспособности государства. Поэтому правительство решило в пользу региональных программ поддержки Ида-Вирумаа и Юго-Восточной Эстонии”. В следующем году на программу поддержки Ида-Вирумаа предусмотрено почти 5 млн евро, а Юго-Восточной Эстонии — 800 тысяч евро. Согласно решениям бюджетной стратегии государства, их финансирование продлится до 2022 года.

При составлении законопроекта о госбюджете правительство опиралось на последний экономический прогноз Министерства финансов. Правительство передаст законопроект о госбюджете в парламент в конце сентября. Его обсуждение в Рийгикогу продлится до декабря, после чего будет принят соответствующий закон.

По словам премьер-министра Юри Ратаса, в бюджете на следующий год основной вклад будет сделан в людей, общественный сектор и развитие сельских регионов. ”Правительство придерживается единой точки зрения, что вклад в качественные услуги, будь то образование, здравоохранение или безопасность, является инвестицией в более сплоченное и состоятельное общество. Поэтому мы решили, что зарплаты патрульных полицейских, пограничников и спасателей должны существенно вырасти. Также продолжится повышение зарплат в сфере образования, культуры и социального обеспечения”, — сказал премьер-министр.

Планируется, что законопроект будет одобрен на заседании кабинета министров на следующей неделе.