22.06.2018, 07:50

Государственная транспортная и логистическая компания EVR Cargo меняет название

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rus.delfi.ee
EST
Государственная транспортная и логистическая компания EVR Cargo меняет название
Foto: Operail

С 22 июня новым коммерческим названием принадлежащей государству транспортной и логистической компании EVR Cargo станет Operail. Изменение названия и визуальной идентичности обусловлено необходимостью сделать больший акцент на сути и целях ориентированного на международный рынок предприятия, сообщается в пресс-релизе.

”Грузоперевозки, которые были важной частью идентичности EVR Cargo, уже давно не являются нашей единственной коммерческой сферой. Operail активно развивает три своих крупных направления, базирующихся на железной дороге: грузовые перевозки, аренду вагонов, а также строительство и обслуживание подвижного состава. Мы превращаемся в предприятие логистики и транспорта, которое ценится на международном уровне, и мы ищем новые направления для роста”, — сказал Рауль Тоомсалу, председатель правления Operail.

Символ Operail — вечно движущееся колесо, которое отображает как 150-летний опыт предприятия на железной дороге, так и постоянное стремление к улучшениям. ”Наш девиз: ”Operail, шире колеи” означает, что мы ориентированы на исходящую из интересов клиента целостную оперативную услугу и занимаемся постоянным ее развитием”, — добавил Рауль Тоомсалу.

”Впервые за несколько лет компания Operail начиная с ноября прошлого года достигла текущей прибыльности. Цель Operail — быть наиболее предпочтительным партнером в направлениях север-юг и восток-запад. Это означает, что перед предприятием стоит задача стать поставщиком услуги не только для ширины колеи 1520 мм, но и для используемой в Европе ширины колеи 1435 мм”, — сказала председатель совета Operail Кульдар Лейс.

EVR Cargo после отделения от Eesti Raudtee действовало с 2012 года как самостоятельное предприятие. В Operail работает 670 человек. История эстонской железной дороги насчитывает почти 150 лет: 5 ноября 1870 года была открыта первая в Эстонии железнодорожная линия между Палдиски и Петербургом.

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