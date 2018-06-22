Государственная транспортная и логистическая компания EVR Cargo меняет название

С 22 июня новым коммерческим названием принадлежащей государству транспортной и логистической компании EVR Cargo станет Operail. Изменение названия и визуальной идентичности обусловлено необходимостью сделать больший акцент на сути и целях ориентированного на международный рынок предприятия, сообщается в пресс-релизе.

”Грузоперевозки, которые были важной частью идентичности EVR Cargo, уже давно не являются нашей единственной коммерческой сферой. Operail активно развивает три своих крупных направления, базирующихся на железной дороге: грузовые перевозки, аренду вагонов, а также строительство и обслуживание подвижного состава. Мы превращаемся в предприятие логистики и транспорта, которое ценится на международном уровне, и мы ищем новые направления для роста”, — сказал Рауль Тоомсалу, председатель правления Operail.

Символ Operail — вечно движущееся колесо, которое отображает как 150-летний опыт предприятия на железной дороге, так и постоянное стремление к улучшениям. ”Наш девиз: ”Operail, шире колеи” означает, что мы ориентированы на исходящую из интересов клиента целостную оперативную услугу и занимаемся постоянным ее развитием”, — добавил Рауль Тоомсалу.