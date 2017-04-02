Гости TEDxLasnamäe приобрели 258 билетов на поезд в Lego City

В перерывах между блоками речей посетители TEDxLasnamäe — конференции новых идей и активных людей, которая состоялась вчера в Таллинне, — смогли принять участие в различных интерактивах, связанных с темами выступлений спикеров.

Посетители бокса Telia смогли отправиться в виртуальный велопробег, сообщила пресс-служба фирмы. Чтобы полюбоваться виртуальными красотами и выполнить задание, участникам пришлось вполне реально крутить педали. В велопробеге приняли участие более сотни человек.

Но наибольшим успехом пользовался LegoCity от Telia — такое название получил макет ”умного” города, который в данный момент реализуется в Тарту в рамках проекта SmartEnCity. В частности,в LegoCity можно было увидеть, как, в зависимости от уровня освещенности, регулируется свет уличных фонарей, узнать, как "интернет вещей" помогает решить вопрос с парковкой, запарковать машину самостоятельно, а также купить билет на ”умный” поезд, который способен вовремя остановиться перед препятствием на рельсах.

Гости конференции не только ”покупали билеты” от станции Центральная до станции Пляж, но и с увлечением включились в дискуссию о реальных перспективах жизни в таком городе. Интерактив посетила и президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд, которая с интересом узнала о том, какие изменения в скором будущем произойдут в Тарту.

Интерактивы были не только связаны с темами выступлений, но и с возможностью саморазвития и открытия новых горизонтов, ведь в этом году темой TEDxLasnamäe стал ”Горизонт событий”.

”Это понятие вышло за рамки лексикона астрофизиков и получило множество смыслов. Для Telia, сфера деятельности которой связана со множеством изменений, которые каждый день происходят в мире технологий, „горизонт событий” подразумевает ежеминутную готовность мгновенно реагировать на эти изменения, — сказала руководитель по связям с общественностью Telia Ирина Кузина. — Это означает, что мы не имеем права быть пассивными. Мы с радостью поддерживаем TEDxLasnamäe, ведь конференция этого формата, к тому же на русском языке, идеально совпадает с принципами, которые важны для нас: активная жизненная позиция, стремление к познанию нового и желание внести свой вклад в развитие общества”.

”В этом году TEDxLasnamäe проводится в четвертый раз, и три года подряд нашу конференцию поддерживает Telia. Компания поверила в нас на том этапе, когда мы и сами не конца были уверены в том, что у нас все получится, — отметил главный организатор конференции Владимир Свет. — Мы очень высоко ценим наше сотрудничество, которое каждый раз привносит в мероприятие что-нибудь новое и интересное”.