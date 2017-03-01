Гостендер на проектирование реконструкции Горхолла провели с нарушением закона

По мнению Эстонского союза архитекторов и экспертов Министерства финансов, государственный тендер на проектирование нового облика Горхолла в Таллинне был проведен с нарушениями, потому что и составление исходного задания на проектирование, и выполнение самого проектирования по итогам конкурса достались одной и той же фирме, а такая ситуация противоречит закону.

Конкурс на составление условий на проектирование выиграло архитектурное бюро Allianss Arhitektid. Позднее выяснилось, что победа и во втором — еще необъявленном — конкурсе, принадлежит той же фирме, потому что архитекторы Горхолла отдали авторские права Allianss Arhitektid, хотя это произошло уже после первого этапа конкурсной процедуры, сообщила во вторник "Актуальная камера", передает rus.err.ee.

"Исходя из закона об авторском праве, было бы правильнее сначала обратиться к автору проекта и с его согласия уже предпринимать следующие шаги. А сейчас получилось так, что это сделали только в конце тендера", — сказала руководитель Эстонского союза архитекторов Катрин Коов.

Юридическое исследование Министерства финансов также показало, что в проведении тендера были нарушения, и нормы конкуренции не соблюдены.