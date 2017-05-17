Госсуд отменил решение окружного по делу Autorollo: мало доказательств

В среду Госсуд отменил последнее решение по делу Autorollo, касающееся Райна Розиманнуса и Кейт Пентус-Розиманнус, и отправил его на дельнейшее рассмотрение обратно в окружной суд, пишет Ärileht.

Гражданская коллегия Госсуда решила, что не доказано, что Розиманнусы были фактическими директорами предприятия. В соответствии с решением окружного суда, сами они не произвели ни одной сделки, в следствии которой Autorollo осталась без имущества. Тем самым Розиманнусы освобождены от требования в размере 200 000 евро включая пени.

Напомним, как развивались события. Государственный суд принял в производство жалобу банкротных управляющих Autorollo Мартина Крупа и Катрин Прюкк о пересмотре дела о банкротстве фирмы в рамках гражданского иска.

Госсуд уже рассматривал дело Autorollo в апреле прошлого года. Тогда он аннулировал решение окружного суда о взыскании с Кейт Пентус-Розиманнус, ее супруга Райна Розиманнуса и адвоката Сийма Рооде 163 817 евро солидарно и вернул дело в окружной суд, сопроводив рекомендациями со своей стороны. В октябре окружной суд вынес новое решение, согласно которому ни Розиманнусы, ни Рооде не несут ответственности за ”переброс” имущества Autorollo.

На это кредиторы фирмы вновь подали жалобу в Государственный суд, который теперь вновь обсудит решение окружного суда.

По факту банкротства Autorollo возбуждено также уголовное дело.