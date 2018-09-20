Госсуд окончательно оправдал руководителя строительной фирмы, обвинявшегося в содействии мошенничеству с льготой

Госсуд во вторник постановил не принимать к рассмотрению дело председателя правления Trev-2 Grupp Свена Пертенса, тем самым окончательно оправдав его.
Прокуратура обвиняла Свена Пертенса в содействии попытке мошенничества с льготой, но как уездный суд, так и окружной суд решили, что в поступках Пертенса не обнаруживается состава преступления, поэтому мужчина должен быть оправдан по предъявленному ему обвинению. На этой неделе Пертенса оправдал и Госсуд, решив не принимать обвинение к рассмотрению.