Госсуд одобрил повышение акциза на алкоголь

Согласно оценке Госсуда, решение правительства раньше запланированного срока поднять акциз на слабоалкогольные напитки не противоречит Конституции.

В Госсуд обратился канцлер права, посчитавший, что скорое повышение акцизов нарушает свободу предпринимательства компаний, торгующих алкоголем. По его оценке, установленные законом 2015 года акцизы на 2017 и 2018 годы не должны быть подняты.

Госсуд же решил, что планы правительства поднять акизы не противоречат Конституции и не удовлетворил ходатайство канцлера права.