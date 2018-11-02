Госсуд изменил порядок взыскания налоговых задолженностей: что следует знать должникам?(9)
Государству, очевидно, придется списать десятки миллионов евро. Рассрочка долгов станет менее гибкой, пишет Ärileht.
Государству, очевидно, придется списать десятки миллионов евро. Рассрочка долгов станет менее гибкой, пишет Ärileht.
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