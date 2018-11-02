Госсуд изменил порядок взыскания налоговых задолженностей: что следует знать должникам?

Решение Госсуда переворачивает прежнее взыскание налоговых задолженностей с ног на голову. До сих пор налоговые требования были, по сути, вечными. Они не устаревали, если налоговый департамент передал их судебному исполнителю. Требования не прекращала и смерть должника, и обязательство переходило наследникам налоговых должников. Специальная коллегия Госсуда внесла здесь большое изменение. А именно, председатель Госсуда Прийт Пикамяэ и судьи Пеэтер Ерофеев, Виллу Кыве, Вийве Лиги и Иво Пильвинг постановлением от 10 октября решили, что исполнительное производство устаревает, если его не удалось довести до конца в течение пяти лет. Госсуд констатировал, что таким же образом устаревают и другие долги и нет причин по-другому обращаться с налоговыми должниками. "По оценке Госсуда, важно, чтобы в течение предусмотренного времени у лица наступал правовой покой в части его налоговых задолженностей и их взыскания", — отмечает суд.