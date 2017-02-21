Госсуд аннулировал разрешение Eesti Energia на добычу горючего сланца

Административная коллегия Государственного суда пришла к выводу, что в 2011 году Министерство окружающей среды незаконно выдало Eesti Energia разрешение на добычу горючего сланца, и аннулировала его, пишет Ärileht.

Госсуд отметил, что действующий на момент выдачу разрешения закон о природных ископаемых не разрешал выдачу нового разрешения на добычу в объемах, превышающих установленную в отношении владельца разрешения годовую норму. Кроме того, это противоречит задачам программы развития использования горючего сланца.

В 2004 году ходатайство о разрешении на добычу горючего сланца в месторождении Уус-Кивиыли подали VKG Kaevandused, Merko Kaevandused (позднее Riverito AS), а годом позже Eesti Energia в лице Enefit Kaevandused AS.

В 2008 году объемы для всех выданных разрешений были сокращены до 20 млн тонн сланца в год. Поскольку на основании выданных ранее разрешений объемы превышали эту цифру, то в 2009 году постановлением Министерства окружающей среды в отношении каждого владельца разрешения была установлена дополнительная предельная норма, которая составила 75% от общей годовой нормы для Enefit, примерно 14% для VKG, примерно 10% для Kiviőli Keemiatööstus и примерно 1% для Kunda Nordic Tsement.

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7 октября 2011 года министерство отказало Riverito AS и VKG в выдаче разрешений и решило выдать разрешение Enefit на добычу в месторождении Уус-Кивиыли в объеме 4 150 000 тонн в год. Разрешение Enefit было выдано на основании прежних разрешений, срок которых подходил к концу, в результате чего общая сумма предельных норм разрешений предприятия превысила разрешенные годичные предельные нормы. OÜ VKG Kaevandused и TLA Invest OÜ оспорили данное постановление министерства в суде.

По оценке судебной коллегии, новое разрешение было выдано Enefit незаконно. Несмотря на это, отказ от выдачи разрешений VKG ja TLA был признан законным, так как в противном случае общая предельная норма в 20 млн тонн в год оказалась бы превышена.