Госконтроль: резервы Больничной кассы и Кассы по безработице третий год подряд используются нецелесообразно

В спецкомиссии отмечают, что использование резервов Больничной кассы и Кассы по безработице для решения финансовых проблем государства не соответствует Закону о Больничной кассе Эстонии и Закону о страховании по безработице, передает rus.err.ee.

Председатель комиссии, реформист Айвар Сыэрд отметил, что использовать средства двух этих организаций для покрытия текущих расходов нельзя, а Министерство финансов слишком долго медлило с инициированием законопроекта, который мог бы решить это несоответствие в законодательстве.

"Помимо этого, как Государственный контроль, так и специальная комиссия передали Министерству финансов конкретные указания представить в бюджетной стратегии подробное объяснение, а также план действий и программу, как именно и в рамках каких государственных финансовых процессов идет подготовка к сокращению поступающего от ЕС финансирования. Но эти указания Министерство финансов не выполнило", — отметил Сыэрд через пресс-службу Рийгикогу.