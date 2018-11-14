14.11.2018, 08:45

Госконтроль: резервы Больничной кассы и Кассы по безработице третий год подряд используются нецелесообразно

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rus.delfi.ee
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Foto: Andres Putting

Резервы Больничной кассы и Кассы по безработице третий год подряд используются нецелесообразно, говорится в годовом отчете Государственного контроля, который в среду будет представлен спецкомиссии Рийгикогу по контролю за госбюджетом.

В спецкомиссии отмечают, что использование резервов Больничной кассы и Кассы по безработице для решения финансовых проблем государства не соответствует Закону о Больничной кассе Эстонии и Закону о страховании по безработице, передает rus.err.ee.

Председатель комиссии, реформист Айвар Сыэрд отметил, что использовать средства двух этих организаций для покрытия текущих расходов нельзя, а Министерство финансов слишком долго медлило с инициированием законопроекта, который мог бы решить это несоответствие в законодательстве.

"Помимо этого, как Государственный контроль, так и специальная комиссия передали Министерству финансов конкретные указания представить в бюджетной стратегии подробное объяснение, а также план действий и программу, как именно и в рамках каких государственных финансовых процессов идет подготовка к сокращению поступающего от ЕС финансирования. Но эти указания Министерство финансов не выполнило", — отметил Сыэрд через пресс-службу Рийгикогу.

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