Госкомпаниям РФ приказали перейти на отечественный софт

Первый заместитель председателя правительства России Антон Силуанов утвердил директиву о переходе государственных компаний страны на российское программное обеспечение (ПО). Как сообщила в воскресенье, 16 декабря, газета "Ведомости" со ссылкой на копию документа, предприятиям предложено разработать "четкий план" такого перехода до 2021 года.

Президент России Владимир Путин еще в 2015 году потребовал от госкомпаний перейти на отечественное ПО. В ноябре того же года премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, запрещающее покупать программное обеспечение за рубежом, если его аналоги имеются в России. Тогдашний первый вице-премьер Игорь Шувалов в июле 2016 года подписал директиву, задающую общий курс на импортозамещение. В отличие от нее, документ, подписанный Силуановым, предлагается как руководство к действию. В течение двух месяцев госкомпаниям следует подготовить и утвердить конкретные планы перехода.

"Аэрофлот" опасается снижения доходов

Правительство России рассчитывает, что на отечественное ПО перейдут компании, где государство является основным акционером. Авторы документа уверены, что к 2021 году более половины софта каждого класса в госкомпаниях будет российского производства.