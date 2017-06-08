Госкомпания RKAS займет почти 50 млн евро у пенсионных фондов

Госкомпания Riigi Kinnisvara AS (RKAS), управляющая государственной недвижимостью, выпустила облигации с 10-летним сроком погашения на общую сумму 48,5 млн евро. Облигации купят пенсионные фонды LHV, передает rus.err.ee.

По словам члена правления и финансового директора RKAS Пийи Каллас, до сих пор компания для реализации своих проектов занимала средства в банках. Привлечение средств из пенсионных фондов — это первый опыт для компании.

Для каких целей госкомпания заняла почти 50 млн евро, в сообщении RKAS не говорится.

На сайте компании перечислены проекты, находящиеся в работе: строительство конторы для европейского ИТ-агентства стоимостью 8,76 млн евро; строительство Таллиннской тюрьмы стоимостью 73,9 млн евро; строительство здания Таллиннского суда стоимостью 29,9 млн евро.